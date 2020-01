Run – La Batac reste à disposition pour 2020

Voilà une nouvelle qui va dissiper toutes les inquiétudes des passionnés de run, du moins pour cette année. La piste de la Batac sera toujours à disposition pour la saison 2020 du championnat de Madagascar, en attendant le début des travaux. Pour rappel, la base d’Arivonimamo fera l’objet d’une rénovation prochainement, afin de la rendre de nouveau opérationnelle à 100%.

Voilà pourquoi il a été annoncé que la piste ne pouvait plus accueillir une quelconque course, il y a quelques mois. « La gestion du site est à la charge de la Présidence à l’heure actuelle. Il y a eu des pourparlers et l’organisation de manches du championnat national sur la Batac nous a été accordée. Sur le principe, c’est OK », explique-t-on auprès du club Runmada.

Il faudra établir le calendrier dans les semaines à venir. Et ce, afin de transmettre les dates à la Prési­dence le plus rapidement possible. « Cela implique, cependant, plusieurs conditions. Les demandes doivent se faire au nom d’une entité donnée, tel qu’un club. Et aussi, il est impératif de fixer les dates dès ce début d’année », rajoute-t-on auprès du club Runmada. Le nouvel exercice devrait compter quatre manches.

Runmada s’occupera de trois d’entre elles. Soit deux rendez-vous à la Batac pour le premier semestre et un troisième à Toamasina en octobre. Concernant la quatrième échéance, également à Arivonimamo, elle sera probablement attribuée à un autre club. Une information en attente de confirmation pour l’instant. Le coup d’envoi de la saison sera donné au mois d’avril.