HVM – Le sénateur Andriamandavy fustige l’IEM

À l’occasion du Nouvel An, le sénateur Riana Andriamandavy VII a envoyé un message de vœux à l’ancien président Hery Rajaonarimampianina. Une opportunité pour le sénateur HVM de dresser une comparaison entre les réalisations de l’ancien président et celles du régime actuel.

« Tout compte fait, ce sont vos réalisations dont le nouveau pouvoir jouit. Les nouveaux dirigeants sont passés maîtres dans l’art de la communication pour vous dénigrer alors qu’aucune de leurs promesses n’est réalisée et la corruption est à son summum », a-t-il souligné avant d’asséner que « l’IEM est une coquille vide » tel qu’il a été présenté par le ministre des Finances et du budget au Sénat. « Il n’existe aucun document détaillé sur l’IEM, excepté les grandes lignes présentées lors de la campagne présidentielle. Autrement dit, il n’y a pas de projet de développement concret et sur lequel on peut débattre », constate le sénateur.

Riana Andriamandavy VII a ainsi rappelé qu’alors que l’ancien président a construit des barrages dans les régions pour résoudre les problèmes de délestage et de manque d’eau, aujourd’hui la distribution d’eau avec des citernes constitue la seule politique de l’État. Il s’insurge également contre l’inutilisation des nouvelles gares routières Fisandratana pour résoudre les problèmes de transport et de la circulation alors qu’elles ont été inaugurées depuis longtemps.

D’autres infrastructures entamées à l’époque de Rajaonarimampianina sont prévues être achevées cette année ou l’année prochaine à l’image du nouvel aéroport d’Ivato, de l’extension du port de Toamasina qui est une des plus grandes réalisations de l’histoire du pays, des rocades d’Ambohitrimanjaka et d’Andranobevava… « L’État ne dispose pas financement pour entamer du travaux d’une telle envergure étant donné que les bailleurs de fonds hésitent à cautionner sa méthode », ajoute Riana Andriamandavy VII qui déplore également les dérives anticonstitutionnelles du pouvoir à l’instar de la nomination des gouverneurs, la suppression du Sénat créé par la Constitution de 2010 à l’époque de la Transition. Il soulève, par la même occasion, l’irrespect total des règles de passation de marché des marchés publics, les remblais sauvages pour boucler un tableau bien noir à son goût de la situation actuelle.