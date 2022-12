KARATÉ – Championnat d’Afrique – Belle entrée de Madagascar au championnat d’Afrique

Deux médailles de bronze pour commencer. Madagascar, par l’intermédiaire de deux combattants de la délégation conduite par le président de la Fédération du karaté de Madagascar, Solofobarijaona Andrianavomanana, ont remporté deux médailles de bronze en ouverture des championnats d’Afrique de karaté en cadets, juniors et séniors (hommes et dames) qui se sont joués actuellement à Durban, en Afrique du Sud. Dans la catégorie cadette garçon, en kata, Manda Andrianaho a remporté la première médaille de Madagascar en s’adjugeant le bronze avec l’Égyptien Wafa Zeaneldin. En kata junior, Fabio Lee Rabemanantsoa a imité son compatriote cadet en remportant la seconde médaille de bronze pour Madagascar. En kata féminin, Sariaka Andriamanalina s’est classée septième, tandis que Mami Mick Raveloson a occupé la neuvième place en kata masculin. Avec les deux médailles de bronze de la première journée, Mada­gascar occupe la première place ex-æquo avec l’Égypte et l’Afrique du Sud au classement provisoire.