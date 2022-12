HUMOUR – Sombiniaina nominé pour le Prix RFI talents du rire

Ranarivelo Laha Sombiniaina dit Sombiniaina fotsiny portera de haut le drapeau malgache lors de la huitième édition du Prix RFI talents du rire, de Radio France internationale (RFI).

Tout près du but. Après plusieurs tentatives, Sombiniaina atteint le début de son rêve de faire briller la Grande île à travers l’humour au niveau international.

L’athlète du rire malgache disputera le titre du lauréat de la huitième édition de RFI pour son Prix talents du rire face aux 9 humoristes africains issus du Gabon, de la République du Congo, du Cameroun, ainsi que de la Côte d’Ivoire.

Selon Ranarivelo Laha Sombiniaina, l’humoriste malgache, ce n’est pas la première fois qu’il a participé au concours mais c’est seulement cette année qu’il a été sélectionné. » »Concernant la participation des candidats, il a été nécessaire de remplir une fiche de candidature en ligne et d’envoyer trois liens de vidéos de sketch vers une page Facebook, Youtube ou Dailymotion jusqu’au début du mois de novembre. Puis des experts en la matière ont fait leur sélection pour arriver à ce résultat » explique t-il

Sombiniaina se démarque grâce à son style d’humour engagé et à la fois intelligent.

Un style particulier

« Cela fait des années que je me suis imprégné dans le monde et depuis, j’essaye de rendre l’humour plus intelligent tout en sensibilisant la société à la réflexion. Mes sketchs correspondent à l’éthique du 2022. Ils ne sont pas antipolitique mais plutôt lanceur d’alerte » affirme Sombiniaina.

Le Prix RFI talents du rire est à la quête du talent de l’humour afin de soutenir et promouvoir son carrière à l’échelle mondiale. La compétition décernera au vainqueur un prix de

4 000 euros pour le développement de son Art lors du Festival Abidjan Capitale du rire, qui aura lieu le 10 au 12 février 2023.

Le nom de La Star de l’humour 2022 sera annoncé sur l’antenne de RFI ce mois de décembre.