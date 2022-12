FOOTBALL – 3e Journée – Fosa et CFFA en déplacement

Les deux leaders des conférences Nord et Sud vont se déplacer. L’Orange Pro League entamera la troisième journée ce weekend. Huit matchs seront au programme. Fosa Juniors FC, leader de la Conférence Nord avec ses six points après un parcours sans faute en deux rencontres, jouera contre Tia Kitra, sixième de son groupe, ce dimanche au stade Barikadimy de Toamasina. Le club d’Andoharanofotsy, CFFA, en pole position de la Conférence Sud crédité de quatre points, affrontera de son côté Jet Kintana, son second avec également quatre points, au stade Manarapenitra à Mahitsy. Un autre cador, Elgeco Plus, troisième provisoire du groupe du Sud sera opposé pour sa part à 3FB de Toliara au stade Maître Kira à Toliara. Les vainqueurs des trois co-leaders de la Conférence Sud occuperont la première place à l’issue de cette troisième journée. Enfin, Cosfa, deuxième de son groupe, accueillera sur son terrain à Mahitsy, ce samedi, l’Association sportive d’Ambondrona de Diana, lanterne rouge de la Conférence Nord.