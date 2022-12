ENVIRONNEMENT – Un portail de données disponible

Un portail des données qui contribue à améliorer et rendre disponibles les informations nécessaires à la prise de décision fondée sur des données probantes notamment en matière de conservation et de développement durable vient d’être lancé hier à l’Hôtel Carlton. Le portail multisectoriel permet aux utilisateurs d’accéder à un vaste éventail de ressources sur l’écosystème terrestre comme les forêts et les aires protégées, l’écosystème côtier et la pêche ainsi que le foncier et l’aménagement. À travers le système d’information reliant les géo référencées, il met à disposition des applications pour mener diverses analyses spatiales avec des cartes interactives et des documents thématiques allant d’un répertoire juridique, en passant par des guides et des modules de formations techniques. Le portail est financé par l’Usaid. «Ce site permet d’améliorer la gestion des écosystèmes. Ce portail permet de pouvoir emmagasiner des données sur l’écosystème terrestre, marines. Hay Natiora sera disponible aux ONG, étudiants, ou les entreprises afin de pouvoir exploiter les données dans leur travail de recherche. La base de données est géoréférencée», indique Abraham Rajaofetra Setraniaina, Secrétaire général du ministère de l’Environnement et du Développement durable. L’Office national de l’environnement (ONE) va assurer la gestion de ce portail Hay Natiora. En plus d’un accès aux données géoréférencées, des documents issus d’autres secteurs seront présents. «Des guides seront intégrés dans ce portail. On pourrait y voir les étapes pour avoir un permis environnemental ou encore pour faire un reboisement», souligne Rija Rakotoson, directeur général de l’ONE.