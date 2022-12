DÉBITS DE BOISSONS – Neuf bars fermés

Des procès-verbaux concernant les tapages nocturnes dans les établissements de débits de boissons et le non-respect du cahier des charges ont été rédigés, au mois de septembre, à Mahajanga. Ils ont été ensuite envoyés aux concernés et des sanctions ont été appliquées pour six des quinze bars contrôlés dans la ville de Mahajanga. Depuis le 29 novembre, neuf autres bars viennent d’être fermés pour non-respect du cahier des charges et absence d’autorisation. Ces infractions sont sanctionnées par l’article 50 de la loi 2014-020 du 27 septembre 2014. « Le délai de fermeture de ces bars varie entre un et deux mois selon les infractions. Au total, quinze bars sont fermés et suspendus de leurs activités pour trouble à l’ordre public et sans autorisation. La majorité de ces débits de boissons alcooliques se trouvent à Mahajanga-ville. Ceux fermés sont répartis dans les fokontany de Manjarisoa, Amborovy et Mahajanga-be », indique le commandant de la police municipale de la commune urbaine de Mahajanga, le commissaire Marcel Tsiaraso. Les limites de ces établissements de débits de boisson ne sont pas du tout respectées à Mahajanga. .