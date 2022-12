ARTS PLASTIQUES – Jean Gervais Rajaonarison, un expert en peinture

Un artiste multidisciplinaire. Jean Gervais Rajao­narison est à la fois peintre, dessinateur et graphiste. Ayant la parfaite maîtrise de son domaine, il expose à nouveau son art dans le hall de l’hôtel de ville à Anala­kely jusqu’au 9 décembre. Pour Gervais Rajao­narison, l’art plastique est avant tout un moyen de transmission en plus d’être un moyen d’expression artistique. C’est sous un style remarquable et hors du commun qu’il fait passer le message à travers des dizaines de tableaux de peinture alliant l’art décoratif ou la tapisserie avec la peinture. « Le choix du thème profond dans cet ensemble pictural ne se conjugue pas dans la composition ni chromatique ni graphique. Les sujets tournent autour du quotidien malgache, de quelques extraits de la Bible aussi et de certains auteurs du début du 19e et 20e siècle, conçus et travaillés à partir des fondements psycho philosophiques et religieux dans lesquels, le réel et l’imaginaire se côtoient, la culture et la tradition se retrouvent et l’homme et la nature dans leur représentation figurative et quelque fois selon l’inspiration abstraite se recherchent» explique t-il. Jean Gervais Rajaonarison n’est plus à présenter dans le monde des arts plastiques. Actuellement, il est formateur national et international et, professeur d’arts plastiques et histoires des arts tout en étant un artiste.