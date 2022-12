ANTSIRANANA – Des efforts à faire dans la refonte de la liste électorale

Deux mois après le lancement des opérations de la refonte générale de la liste d’électeurs et du registre électoral national, la Commission électorale du district de Diégo-1 (CED) a enregistré trente cinq mille électeurs recensés, soit un taux d’accomplissement de 42% par rapport à son objectif.

Visible­ment, les opérations avancent, mais elles se heurtent parfois à des obstacles difficiles à surmonter. La réticence de la population à se faire recensée est le facteur le plus dominant.

Il reste beaucoup d’efforts à faire car les résultats actuels ne traduisent que moins de la moitié des électeurs envisagés sont inscrits dans la nouvelle liste. S’il n’y a aucune possibilité d’un prolongement des opérations de recensement, il ne reste plus qu’un mois à la CED d’atteindre l’objectif fixé dans son chronogramme.

C’est pourquoi la branche de la Commission électorale nationale indépendante d’Antsiranana-I, a organisé, hier dans la grande salle de la Maison des jeunes, une réunion avec les leaders religieux de la ville. Ils ont établi l’évaluation à mi-parcours et la collecte des suggestions d’amélioration des parties prenantes aux élections. Malheureuse­ment, la réticence a même touché le milieu religieux car seule une dizaine de chefs religieux a été présente alors que soixante-dix invita­tions ont été envoyées à toutes les entités religieuses de la ville d’Antsiranana, par l’intermédiaire des chefs de fokontany.

Pas assez motivés

Toutefois, les participants chrétienset musulmans ont tous évoqué les problèmes les plus marquants durant l’organisation des travaux liés à la refonte de la liste électorale. Ils ont été unanimes à confirmer que la majorité des citoyens ne sont plus assez motivés pour se déplacer au bureau du fokon­tany afin de s’inscrire, faute de temps ou à cause de leurs occupations quotidiennes. L’accueil peu satisfaisant du personnel de fokontany enfonce le clou.

Certains en profitent même pour réclamer de l’argent. Exemple tangible : la plainte des étudiants universitaires issus d’autres régions au sujet de certains droits que les fokontany perçoivent lors du transfert.

Un autre problème rencontré durant ce recensement est la déception des habitants des quartiers à cause de la mauvaise distribution du « Vatsy Tsinjo » et du « Tosika fameno ». En particulier, ceux qui n’ont pas reçu leur part ont tendance à mal interpréter cette manière de faire. D’après les informations émanant des agents recenseurs, de nombreux citoyens leur ferment la porte au nez. Mais selon Raymond, un catéchiste de l’église catholique d’Ambohimitsinjo, « les agents recenseurs ne sont pas très méthodiques. Ils font juste ce qu’on leur a dit. Certes, l’effectif est insuffisant, mais certains, lorsqu’ils passent devant une maison et ne voient personne, n’y reviennent plus ». Trente-six personnes réparties dans les vingt-cinq fokontany de la commune urbaine d’Antsiranana assurent le travail de recensement. Cela signifie qu’un village a deux agents, tandis que d’autres n’en ont qu’un.

Si quelqu’un suggère d’augmenter le nombre de ces agents, la réponse de la présidente de la CED de Diégo-I, Stella Maryse Bemamory est claire : rien ne peut être fait à ce sujet car ils sont payés par le budget de l’État. Cependant, elle a lancé le changement de la stratégie au niveau des fokontany .

« L’inscription sur les listes électorales ne signifie pas que vous êtes pour X ou contre Y. Ce n’est pas le moment d’anticiper les élections, juste de s’inscrire sur la liste électorale. Cette rencontre a été organisée pour demander la collaboration afin d’inciter le public à s’inscrire sur la liste électorale. Car les chefs religieux sont les personnes les plus respectées dans leurs paroisses ou mosquées respectives, il est de votre devoir d’encourager vos croyants à remplir leur devoir de citoyens malgaches », réagit la président de la CED.