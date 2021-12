Toubi Rakotoarimanana – « Entraînez vos méninges, cultivez-vous et valorisez votre savoir »

Un véritable érudit, Toubi Rakotoarimanana est une personnalité unique qui prône avec fierté l’importance d’avoir de bonnes connaissances en culture générale. Un modèle à suivre, il a été sacré champion du concours « Défi inter Alliances » organisé par l’Alliance française.

Parlez-nous un peu de vous et de votre parcours.

Je suis né en Belgique, on peut dire que je suis francophone de naissance donc. Je lis beaucoup et j’ai même appris à lire assez tôt. Cependant, j’affectionnais surtout la lecture des encyclopédies pour enfants ou les dictionnaires pour enfants quand j’étais petit. Après avoir eu mon bac, j’ai notamment fait médecine, je me suis initié à la communication, mais aussi à l’informatique, j’ai suivi des formations en multimédia et images, mais également des cours d’anglais. On peut dire que mon parcours pédagogique a toujours été assez disparate donc. Il en est de même pour ce qui est de mon parcours professionnel, je me suis toujours intéressé à l’animation en générale. Bien avant d’être animateur à la télé, j’ai été animateur généro-culturel ou animateur de quizz autour de la culture générale. Ça m’a toujours passionné.

Comment vous est venue cette passion ?

Quand j'étais plus jeune, j'aimais regarder l'émission « Question pour un champion», mais également « Génie en herbe ». Pour l'émission avec Julien Lepers, je me rappelle avoir eu un déclic en 1994 quand j'ai vu pour la première fois Patricia Rajeriarison, alors candidate à « Question pour un Champion », ça m'a de suite fasciné. Par la suite en 1997, j'ai participé à un concours télévisé du même genre organisé entre autres par l'Alliance française et auquel j'étais déjà ravi de participer. Il faut dire que ce genre de jeu me passionne particulièrement. Quelques années plus tard, j'ai remporté à deux reprises un concours autour de jeux de société, encore organisé par l'Alliance française.

Que diriez-vous à un jeune qui souhaite aussi se distinguer comme vous dans ce genre de concours ?

Je lui dirais sans aucun doute, entraînez vos méninges, cultivez-vous et s’il y a une occasion de représenter votre pays tout en valorisant votre savoir allez y ! Mais aussi de toujours avoir la foi et de faire preuve de croyance. On est beaucoup de croyants ici à Madagascar, alors peu importe que ce soit pour un concours de culture général ou un examen, il faut avoir la foi et beaucoup prier ! Priez ce en quoi vous croyez!

Êtes-vous un passionné de littérature ?

Pas vraiment de littérature en général, hormis la Bible, comme je l’ai dit, j’aime surtout lire des ouvrages pédagogiques, comme des dictionnaires, des ouvrages de références ou encore des manuels. De même, j’aime beaucoup les bandes dessinées franco-belges, à l’image des œuvres de Peyo à qui l’on doit les Schtroumpfs, mais aussi Frankin à qui l’on doit Gaston Lagaffe.

Que pensez-vous de l’art et de la culture malgaches à l’heure actuelle ?

Je ne suis pas trop l’évolution de la culture malgache, mais je dirais que ça commence à se réveiller un peu. Cependant on remet toujours en question les valeurs que certains artistes inculquent à la population et aux jeunes surtout. C’est bien que d’autres formes d’art émergent, mais il faut toujours avoir en tête qu’en art et en culture, c’est la qualité qui doit primer sur la quantité et pas l’inverse. Il y a aussi la poésie qui se relance grâce au slam. De même que le théâtre et la photographie également, des domaines à travers lesquels des artistes malgaches se distinguent.

Outre la lecture, qu’est ce qui vous passionne d’autre ?

J’aime beaucoup la chanson française des années 80, à savoir les Goldman, Balavoine, Gold, pour ne citer qu’eux. Pour ce qui en est du cinéma, j’aime particulièrement les films de superhéros, notamment les fameux films Marvel. J’aime surtout les films qui sont faciles à comprendre. Je m’intéresse aussi aux séries policières, les séries d’enquête et tout ça. Pour ce qui est des jeux vidéo, je suis très orienté Nintendo, ainsi je me passionne pour les univers de Mario et des Pokémon.