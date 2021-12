Exposition – La police nationale s’ouvre au public

Réduire la distance entre la police nationale et la population. Voilà l’objectif des portes ouvertes organisées par le biais d’une exposition sur le parvis de l’hôtel de ville d’Antananarivo, à Analakely.

Hier et ce jour, une quinzaine de stands regroupant les différents services au sein des quatorze directions générales de la police nationale, en plus de la Brigade féminine de proximité (BFP), exposent sur le parvis de l’Hôtel de ville. «Nous avons toujours demandé aux citoyens de ne pas hésiter à venir nous voir s’ils souhaitent se renseigner sur le métier de la police, ou bien s’ils ont des doléances à faire. Aujourd’hui, c’est la police qui va à la rencontre de la population», déclare le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarasion, ministre de la Sécurité publique, en ouverture de l’exposition hier.

L’événement, qui se tient aujourd’hui et demain, entre dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de la Police nationale. Selon le ministre Randrianarisoa, cette porte ouverte est une concrétisation de la volonté «de rapprocher la police nationale et la population qu’elle a pour mission de protéger et de servir». Outre les discours d’usage et la visite des stands, la cérémonie d’ouverture d’hier a été marquée par des démonstrations dynamiques par le Groupement des forces spéciales d’intervention (GFSP), ou encore des éléments de la BFP.

Doléances et informations

Étant donné que l’exposition se déroule dans la quinzaine pour la lutte contre la violence basée sur le genre (VBG), ceux qui souhaitent signaler des cas de violence, ou déposer plainte, peuvent le faire au stand de la BFP. Pareillement, ceux qui ont des doléances à faire contre des mauvais agissements de la police, peuvent directement le faire auprès du box de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).

L’exposition à Analakely est, également, une occasion pour la police de faire connaître au public des services méconnus, comme la police scientifique, la police économique. L’événement est, par ailleurs, une occasion pour ceux qui ont l’idée de joindre les rangs de la police nationale de s’informer directement sur les différentes directions, les différentes missions, ou encore les concours d’entrée dans les écoles. «Je suis ici pour me renseigner, justement, parce que j’ai dans l’idée de concourir pour entrer dans la police», indique Tojo Fanomezantsoa, un jeune homme qui a fait partie des premiers visiteurs de l’exposition, hier.