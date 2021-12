Épargne et microfinance – Du crédit à la consommation à la CEM

Depuis le mois de novembre dernier, la Caisse d’Épargne de Madagascar (CEM) à Mahajanga ne se limite plus à thésauriser mais se lance au prêt ou plus précisément au crédit à la consommation.

L’agence est alors une sorte de microfinance. « Désormais la Caisse d’Epargne de Madagascar n’est pas seulement dans les caisses comme beaucoup le savent mais elle se lance aussi dans les prêts. Le crédit à la consommation ou prêt est ouvert au public et non seulement aux membres. Les intéressés peuvent se renseigner à l’agence pour obtenir des détails. Elle est l’une des entreprises les plus anciennes à Madagascar. Nous, en tant que partenaires, faisons toujours de notre mieux pour satisfaire les clients. Aujourd’hui, face à l’avancée de la technologie, nous devons faire face à la concurrence, les autres entreprises sont désormais en mesure d’attirer les clients à consommer chez eux et y à placer leur argent.

La bonne gouvernance apporte la confiance, la communication, proximité avec les clients et la transparence dans la gestion ainsi que l’expérience contribuent au développement d’une entreprise », a déclaré le Directeur de l’Agence à Mahajanga, Hervé Rabarijaona.

Le bilan des dix dernières années depuis 2011 à ce jour est palpable pour l’agence de Mahajanga. Car de vingt mille membres en 2010, l’effectif dans l’agence est passé à soixante cinq mille clients à ce jour.

Détournement

En outre, la collaboration avec Western Union est encore maintenue, même si des banques ont interrompu la coopération avec lui.

« Cette coopération permet aux gens de recevoir de l’argent de leur famille et de leurs amis de l’étranger de la manière la plus simple et la plus rapide. La CEM a été l’un des premiers à l’introduire à Madagascar en 1998 », a ajouté le Directeur.

Rappelons qu’en 2008, un détournement de 160 millions ariary a été constaté et quelques employés de la CEM de Mahajanga ont été arrêtés et emprisonnés. Un grand ménage a alors été effectué au sein de cette agence depuis cette affaire, il y a douze ans.