Employabilité – Des jeunes se lancent dans l’entrepreneuriat

De plus en plus de jeunes se lancent dans l’entrepreneuriat, avec l’utilisation de la nouvelle technologie. Le concours pour le Prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et Moyen Orient a vu la participation d’une cinquantaine de jeunes entrepreneurs, au niveau national. La remise des prix s’est déroulée, hier.

Les entrepreneurs ayant participé à ce concours proposent des produits ou des services innovants, associés à l’utilisation croissante du mobile, et qui répondent aux besoins sanitaires, agricoles, éducatifs, énergétiques, commerciaux, industriels des populations locales, ayant des opportunités prometteuses en terme d’impact sociétal. Les dix finalistes ont défendu leurs projets devant les membres du jury, lors d’un Pitch.

Ahia remporte le premier prix et prix féminin. Il s’agit d’une plateforme crowdfunding, spécialisée dans la donation, afin de soutenir les enfants défavorisés de Mada­gascar, selon Mirana, le détenteur du projet. Le projet ITS, un boat Facebook Messenger, spécialisé dans le suivi des cours en ligne, remporte le deuxième prix. Et Koti Kota, le premier apporteur de solutions solidaires et digitales à Madagascar, répondant aux problématiques liées au manque de financement, aux fermetures de frontières et à la fragilisation du lien social, remporte le troisième prix.

Selon Frédéric Debord, directeur général d’Orange Madagascar, « Le numérique fait partie intégrante de notre ADN, et notre programme pour l’entrepreneuriat est aligné aux objectifs du développement durable. Nous sommes en phase avec la vision de l’État malgache. À travers un certain nombre de programmes, chez Orange Madagascar, nous menons des actions en faveur de l’insertion des jeunes et de l’entrepreneuriat ».