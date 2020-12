Escroquerie – Trois jeunes hommes recherchés

Fichés dans le tableau de chasse de la police, Setra Braham Randriatiana, âgé de 22 ans, Rolland Didier Sirindahy, 31 ans, et Dylan sont activement recherchés.

Les trois jeunes hommes sont poursuivis pour escroquerie. Ils devraient faire l’objet d’une enquête judiciaire auprès du service central de la surveillance du territoire, à Anosy. Ils demeurent à ce jour, introuvables.

D’après les informations communiquées, le trio a déjà fait plusieurs victimes, en particulier des noctambules qui fréquentent les bars, karaokés et autres lieux de divertissement. Il exhibe son argent pour les attirer. Il leur achète à boire avant d’asséner des arguments captieux. Au cours de la beuverie, il leur explique qu’ils sont des investisseurs et savent multiplier l’argent.

Selon ces aigrefins, leurs cibles devront leur donner un fonds si elles sont prêtes à coopérer. Ils le leur rendront doublé.

Plusieurs personnes crédules se sont mises entre leurs mains et leur ont confié leur argent. Au fil du temps, tous les trois finissent par être injoignables au téléphone et ne donnent plus aucun signe de vie. Leurs dernières adresses connues étaient à Ambohi­drapeto-Itaosy et à Tanambao V, dans la ville de Toamasina.