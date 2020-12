Effondrement à Ampasamadinika – La CUA porte plainte contre le propriétaire

La Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) passe aux choses sérieuses. Elle porte plainte contre le propriétaire du terrain qui a réalisé des travaux de déblayage ayant provoqué l’effondrement d’une ruelle et d’un escalier à Ampasama­dinika, au mois d’octobre. La plainte aurait été déposée au commissariat de Police à Tsaralalàna, lundi. « Nous avons déposé cette plainte contre le propriétaire pour non-assistance à personne en danger, pour mise en danger d’autrui, pour déblai illégal et illicite et pour non-respect d’injonction », souligne Niry Rasamoelimihamina, directeur de l’Urba­nisme auprès de la CUA, hier.

Le propriétaire de ce terrain a obtenu une injonction qui l’oblige à réparer l’escalier et à construire un mur de soutènement pour éviter d’autres glissements de terrain. Il devait présenter un plan validé par des techniciens de la CUA, avant de commencer les travaux. Chose qu’il n’aurait pas faite. « Ils ont commencé des travaux avec un plan qui n’a pas été validé par nos techniciens et qui ne suit pas les normes requises par la CUA. Si les travaux suivant ce plan continuent, cela risque de provoquer des accidents », ajoute Niry Rasamoelimi­hamina.

La menace d’effondrement pèse sur près de dix maisons à Ampasamadinika. Maisons dont les murs présentent des fissures, après le glissement de terrain survenu le 11 octobre. Ces menaces sont sérieuses, en cette période de pluie. « En cas de précipitations, le terrain risque de glisser. Ce glissement peut emporter des maisons », signale l’association des riverains à Ampasamadinika.

Cette association a vu le jour au mois de novembre, pour consolider leur requête. Ses membres réclament la réparation de l’escalier et la construction du mur de soutènement. Ils craignent pour leur vie et pour leur bien. En attendant la réalisation de ces travaux, le terrain a été sécurisé par une bâche. La circulation autour de l’effondrement a été bloquée, les occupants des deux maisons les plus exposées au danger ont déménagé.