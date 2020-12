Banque – Le Bmoiscan disponible pour les entreprises

Innovation. C’est en ce sens que la Banque malgache de l’océan Indien (BMOI) a présenté son nouveau service destiné aux entreprises. « Le BMOISCAN permet aux sociétés de traiter leurs chèques directement depuis leurs bureaux. Un gain de temps pour ce qui est de la validation ou de la vérification des soldes des payeurs » explique Alain Merlot, le directeur général de la BMOI. Les entreprises utilisent en général plusieurs banques et procèdent à des remises dans des guichets différents.

Ce qui alourdit le temps de traitement de chaque paiement par chèque. Ainsi, la solution BMOISCAN permet de scanner les chèques depuis les bureaux des entreprises et d’envoyer à la banque non pas des papiers mais des images de ces chèques, sans se déplacer, sans avoir à remplir les bordereaux. Ce qui permettra à la banque de les traiter immédiatement et de les envoyer. Selon les explications apportées par Harimbola Rakotoarisoa, l’expert métier SMP de la banque, «La phase test du service, effectuée auprès de cinq entreprises, s’est avérée concluante».