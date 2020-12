Antsiranana – Vers la promotion du sport et entrepreneuriat

Quarante jeunes sportifs et sportives âgés de 15 à 25 ans, issus de différentes disciplines sportives différentes dans les régions Sofia, Diana, Sava se sont donné rendez-vous dans la capitale du Nord, pendant cinq jours. Ils ont été réunis pour un séminaire initié par l’association La Maison du Sport, en collaboration avec l’ambassade de France à Madagascar et sous la houlette de la direction régionale de la Jeunesse et des sports. Le thème de la rencontre a été axé sur « l’entrepreneuriat et le métier du sport ».

Organisé au Centre polyvalent Lucien Botovasoa, le séminaire a été animé, entre autres, par l’ancienne internationale de natation, Bako Ratsifandrihamanana. La présidente de l’association, Anny Andrianaivonirina, a expliqué que cette série de formations a eu pour objectif de sensibiliser les jeunes participants, filles et garçons, sur les métiers du sport et l’entrepreneuriat ainsi que l’environnement. Ces derniers ont souhaité renforcer leurs compétences en cette matière, afin de découvrir les différents métiers, la procédure à suivre pour créer une entreprise sportive, des exemples de ces métiers…

«Nous leur donnons les outils pour aller plus loin dans la vie afin qu’ils soient conscients que le sport n’est pas seulement une simple pratique sportive ludique, mais surtout peut être un métier dans ce sens qu’ils peuvent vraiment travailler et créer leurs propres entreprises basées sur le sport», évoque la présidente de la Maison du sport. Des certificats ont été délivrés aux participants hier, pour témoigner de leur présence effective à la formation. À l’issue de ce séminaire, les meilleurs d’entre eux ont été sélectionnés pour participer au rendez-vous final qui se déroulera dans la capitale au mois de mai 2021. Ils seront primés par le projet.