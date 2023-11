TENNIS – DEMI-FINALES U18 – Tefy Ranja Rabarijaona expéditif

Après son dernier titre de champion de Madagascar à l’âge de 8 ans, Tefy Ranja Rabarijaona tentera de gagner son deuxième sacre national de la catégorie U18 ce jour.

Dans son match de demi-finales contre Finoana Rakotomalala, joué hier sur le terrain du Club Olympique de Tananarive ou COT d’Ilafy, entrant dans le cadre du championnat de Madagascar de la catégorie U18 garçons, Tefy Ranja Rabarijaona s’est imposé en 2 manches 6/2 6/2 en moins d’une heure devant Finoana Rakotomalala. Il affronte en finale Rohy Rajaonarivelo qui a surclassé Noah Raveloarijaona en trois manches 3/6 6/3 6/2.

C’était un match expéditif et à sens unique du début jusqu’à la fin. Le premier set a débuté à 12 heures 23 minutes pour se terminer à 12 heures 47 minutes, soit une durée de 24 minutes chrono. Tefy Ranja Rabarijaona a ouvert les hostilités en servant en premier. Ayant mené de 30-15 puis 40-15, il a bouclé sa première mise en jeu en moins de 2 minutes, 1-0.

Finoana Rakotomalala a perdu sa première mise en jeu et a donné l’occasion à son adversaire de mener par 2-0 avant de confirmer son break, 3-0, après 8 minutes de jeu.

Dépassé par la rapidité de l’évènement, Finoana Rakotomalala a tenté de relever la tête en remportant pour la première fois sa mise en jeu (15-0, 30-0, 30-15, 40-15) pour revenir à 1-3 après 11 minutes de jeu. Tefy Ranja Rabarijaona a relevé encore un peu plus la pression sur son adversaire en accélérant ses contres et a empoché son quatrième jeu (4-1).

Étreinte

Sans paniquer mais très inconstant dans chaque échange, Finoana Rakotomalala a fini par gagner son deuxième jeu pour revenir à 2-4. Après 17 minutes de jeu, Tefy Ranja Rabarijaona a mené de 5-2 avant de remporter le service de son adversaire pour boucler le premier set par 6/2.

Le deuxième set a débuté à 12 heures 51 minutes pour se terminer à 13 heures 19 minutes, un peu pareil avec le premier set, mais à une différence près que Finoana Rakotomalala a réussi à répondre coup sur coup jusqu’à 2 partout avant de tomber dans ses travers du premier set. Cumulant des fautes directes et à répétition, l’écart a été fait à partir de la troisième mise en jeu où Tefy Ranja a réussi son premier break pour mener 4-2 avant de confirmer le double break de 5-2 en terminant par un ace (15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40). Finoana Rakotomalala a joué son va-tout pour essayer quelque chose à sa quatrième mise en jeu (0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40) mais il n’a pas réussi à se sortir de l’étreinte de Tefy Ranja qui s’est imposé pour jouer la finale ce jour.

« En match de poules, c’était un peu difficile, surtout quand je joue en coup droit. Depuis, je me suis amélioré et mon avantage de ce jour a été le jeu de service. Pour la finale, il faut jouer comme ce que j’ai produit ce jour (hier), retourner bien la balle et assurer à chaque échange », confie Tefy Ranja Rabarijaona.