SOINS – Les professionnels en imagerie médicale en déficience

Le nombre de professionnels en imagerie médicale est insuffisant. Ils sont encore très peu nombreux à Madagascar. C’est la raison de l’existence d’Arovy University, qui dispense une formation spéciale sur ce besoin dans le domaine de la santé. La radiologie reste donc un milieu de travail très attractif. En revanche, il faut remplir les conditions d’études de médecine générale pendant huit ans avant de pouvoir entrer dans cette école et suivre la mention sciences de la santé, axées sur la radiologie. Il existe déjà beaucoup d’étudiants suivant ce parcours de formation dans cette université, même si l’inauguration de l’université située à Fiaferana, Ambohimangakely, était hier.

Les étudiants de cette mention sont également des médecins qui souhaitent améliorer leurs connaissances dans ce domaine et aussi pour augmenter le nombre afin d’aider davantage de Malgaches. En plus, il existe encore de nombreux endroits à Madagascar qui ne disposent pas de centres de radiologie, d’autant que la plupart d’entre eux se trouvent dans des hôpitaux privés. Cependant, ces experts sont nécessaires, car de nombreuses maladies nécessitent qu’un radiologue soit en mesure de diagnostiquer la véritable maladie de la personne. «Souvent, lorsque je soigne, je ne vois pas vraiment la maladie dont souffre la personne, donc je ne peux pas lui donner le bon médicament. C’est pourquoi j’ai choisi la mention science de la santé axée sur la radiologie qui dispose d’une IRM, d’une échographie et d’un scanner, afin de pouvoir traiter pleinement la personne», dit le docteur Rakotonirina Adriamanantena Lanjasoa Santatra, un des étudiants d’Arovy University.

À part la science médicale, Arovy University détient huit autres mentions, à savoir l’électronique, l’énergie renouvelable, la ressource minérale et l’aménagement du sous-sol, la gestion des entreprises et des administrations, l’information et communication, l’informatique et le génie logiciel ainsi que la technologie biomédicale. Une université qui pourrait accueillir un millier d’étudiants.