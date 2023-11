SERGE GELLÉ / ANDRY BIAHARY – Le face-à-face prévu ce soir

Comme attendu, le grand face-à-face entre le général Serge Gellé, secrétaire d’État à la gendarmerie et Andry Biahary, un activiste natif de la ville de Tuléar, aura bel et bien lieu aujourd’hui en début de soirée sur une chaîne télévisée privée à la demande du natif d’Atsimo-Andrefana. Pour rappel, les révélations se sont succédé ces derniers jours de la part de Andry Biahary et le SEG ne cesse de son côté de répondre à ces piques. L’initiative de ce face-à-face vient de Andry Biahary et il a aussi incité le chef d’État par intérim, le général Richard Ravalomanana, à prendre part au débat.

Il est tout de même difficile d’imaginer le général retraité de la gendarmerie assister à ce face-à-face vu le poste qu’il occupe en ce moment. Cet évènement sera donc le moment où le peuple aura des preuves sur la véracité ou non des allégations du natif de l’Atsimo-Andrefana.