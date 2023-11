SANTÉ – L’antibiorésistance présente un danger sanitaire

L’antibiorésistance risque de se propager à Madagascar pour diverses raisons. C’est un danger imminent contre lequel tout le monde devrait prendre ses responsabilités.

Les médecins font un rappel. La prise d’ antibiotiques sans le consentement des médecins reste toujours un danger. Depuis les enfants jusqu’aux personnes âgées. Les médecins conseillent donc à tout le monde d’être vigilant et aussi de se méfier de ces antibiotiques. À savoir notamment que l’antibiorésistance est due à l’utilisation de manière très importante et à plusieurs reprises d’antibiotiques. Précisément, l’antibiorésistance est le phénomène qui consiste, pour une bactérie, à devenir résistante aux antibiotiques. Les bactéries exposées aux antibiotiques évoluent et développent des mécanismes de défense qui leur permettent d’échapper à leur action. Par contre, les antibiotiques sont très prisés au niveau de toutes les épiceries, à chaque coin de quartier à Madagascar et cela risque encore de propager leurs effets néfastes sur la santé des Malgaches.

Si l’antibiorésistance présente des inconvénients graves sur la santé des Malgaches, ce risque pourrait se multiplier par l’abondance des vendeurs de ce type de médicament. Ce qui explique également la facilité d’accès vers ces médicaments et aussi le non-respect des orientations des médecins. Pour Madagascar, beaucoup de malades sont encore réticents à aller consulter des médecins, ils se contentent juste de se soigner eux-mêmes par des médicaments qu’ils ont l’habitude d’utiliser. L’antibiorésistance s’accentue à cause de cela. C’est une réalité partagée par près de 80 % des Malgaches. « Quand ce n’est qu’une simple maladie, je ne me fais jamais consulter, je prends juste des antibiotiques et ça va aller », explique Meltine Rasoarimalala, une mère de famille. Elle applique cette habitude envers tous les membres de sa famille, alors que ce ne sont pas seulement les bactéries à l’origine des infections (bactéries pathogènes) qui sont devenues résistantes, mais aussi les bactéries généralement inoffensives qui sont naturellement présentes dans notre corps et dans notre environnement.

À faire

« Ce phénomène est très grave puisque lorsque la résistance s’est développée chez l’une ou l’autre de ces espèces bactériennes, cela peut être transmis à d’autres espèces, et ainsi contribuer à l’expansion du phénomène et à sa diffusion. Les antibiotiques deviennent ainsi inefficaces et ne peuvent plus nous soigner contre des infections à bactéries résistantes », explique Domoina Zafindrasoa Rakotovao Ravahatra, un médecin Biologiste.

L’antibiorésistance illustre dans ce sens l’importance des médicaments de qualité et aussi la prescription des médecins. Les patients dans ce cas devraient acheter ces médicaments dans les pharmacies. « Achetez les médicaments chez les professionnels de santé pour vous assurer leur qualité. Il faut aussi respecter la posologie décrite par les médecins pour assurer l’efficacité des médicaments. Et enfin ne plus accepter d’acheter des médicaments auprès de simples vendeurs », continue le médecin dans son explication.

On parle d’antibiotique à propos de toutes les substances qui détruisent ou bloquent le développement des bactéries, cellules vivantes qui attaquent notre organisme et sont responsables d’infections, à l’exemple d’une pénicilline et aussi du paracétamol.