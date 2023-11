RN4 – Des feux de brousse en plein jour à Antanambao Andranolava

Alerte ! Des feux de brousse dévorent les forêts et des terrains le long de la Route nationale n°4. Les incendies sont observés surtout depuis Ambondromamy et autour de la Commune rurale de Tsaramandroso RN4, district d’Ambato-Boeny.

Les dégâts s’étendent vers Andranofasika jusqu’à Antanambao Andranolava, dans le district de Marovoay, puis passent vers Ambovondramanesy et atteignent Berivotra, dans le district de Mahajanga 2 et ses alentours.

Les forêts sont noires de fumée et les végétaux sont réduits en cendres. Le pire est que les feux sont provoqués en plein jour. Les flammes s’approchent de la Route nationale, à moins d’un mètre des véhicules.

Comme c’était le cas lundi après-midi au niveau des radiers d’Antanambao Andranolava.

Le spectacle est désolant car les espaces verts sont transformés en noir charbon. Cette situation affecte l’environnement dans la région Boeny. La production de charbon s’est intensifiée depuis la pandémie de 2020. La carbonisation non contrôlée du bois pour la fabrication du charbon est la cause de ces feux en général.

Chaque année, des milliers de points de feu sont recensés dans la région Boeny. Elle est également classée dans la zone rouge si l’on se réfère aux statistiques.