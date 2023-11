MONNAIE – Les billets de banque en circulation augmentent

Une croissance de 8,8% pour les billets de banque qui ont circulé sur le territoire malgache a été notifiée cette année comme l’a indiqué un compte rendu de la Banque Centrale de Madagascar (BFM) dans son rapport annuel pour 2022. Au total c’est une somme de 4 897,3 milliards d’Ariary qui a tenu à circuler dans le courant de 2022, soit huit pourcent de plus qu’en 2021, période pendant laquelle la circulation fiduciaire s’était chiffrée à 4 501 milliards d’ariary. Ce sont les plus grosses coupures, 20 000 ariary, qui sont les plus utilisées selon la BFM avec un taux de 26,1% des billets en circulation sur tout le territoire. Une performance suivie de près par les billets de 100 ariary (18,8%) et ceux de 10 000 ariary avec 14,4% de la monnaie fiduciaire en circulation dans la Grande île en 2022. Les billets de 200 ariary constituent, pour leur part, plus de 13% de la monnaie en circulation à Madagascar sur cette même période.

L’émission de billets de banque a aussi augmenté sur cette période, fait savoir la Banque Centrale qui estime qu’elle a dégagé 25% de plus en termes de monnaie en 2022. Pour l’exercice précédent, les billets de banque émis ont été estimés à 1 742, 2 milliards d’ariary contre 2 177, 2 milliards d’ariary en 2022. Une situation que l’Institution financière nationale explique par « l’augmentation du montant des retraits des correspondants suite à l’accroissement des besoins des agents économiques », indique-t-on.