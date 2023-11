MARCHE PACIFIQUE – Le collectif des candidats prépare le terrain pour la prise du 13 mai

La marche pacifique d’Ambohitrimanjaka s’est focalisée sur l’incitation de la population à venir samedi pour prendre la place du 13 mai. Les candidats galvanisent leurs troupes avant le grand jour.

Les membres du collectif des candidats et leurs partisans ont investi les rues d’Ambohitrimanjaka, hier, pour le compte de la marche pacifique. Les discours se sont surtout focalisés sur l’incitation de la population à venir en masse à la place du 13 mai demain. Jean Jacques Ratsietison a même fait lever la main de ceux qui ont l’intention de venir et a sommé la foule de venir à tout prix. Marc Ravalomanana, candidat numéro cinq, a fustigé, de son côté, les prises de décisions souvent partiales des gouvernants. Il a aussi tenu à souligner que la place du 13 mai n’appartient guère au régime actuel mais à tout le peuple malgache. À noter que le patron du Tim signe son retour dans la marche pacifique vu que la dernière fois à Ampasapito jusqu’à Ambohimahitsy, il n’a pas été présent.

D’après une décision préfectorale au début de ce mois, il est interdit de tenir des manifestations sur la place du 13 mai et cette place ne figure même pas dans la liste des lieux autorisés pour la campagne électorale. Il est vrai que le collectif a intenté une action en justice dans le but de suspendre cette décision de la préfecture, mais le tribunal administratif d’Antananarivo a débouté sa requête. « On m’a destitué sur la place du 13 mai, je vais à mon tour renverser ce régime au même endroit ». Ce sont les mots de Marc Ravalomanana, samedi dernier, au Coliseum, pour dire que le collectif des candidats va tout essayer pour parvenir à cette place symbolique pour toute manifestation visant à prendre le pouvoir par la force.

Forceps

Les marches pacifiques de cette semaine, bien qu’il n’y en a eu que deux jusqu’à présent, se sont tous axés sur l’encouragement des partisans à venir en nombre demain pour marcher ensemble vers le centre ville et prendre la place du 13 mai.

De son côté, le gouvernement a déjà exprimé son inquiétude sur les agissements du collectif des candidats et a même qualifié le fait de vouloir faire du forcing pour prendre coûte que coûte la place du 13 mai comme un sabotage du processus électoral. Selon le communiqué du gouvernement, les actions du collectif des candidats constituent une provocation inadmissible.

Au vu de l’attitude des candidats issus du collectif, hier, à Ambohitrimanjaka, ils ne vont pas rebrousser chemin et vont tenter le tout pour le tout. Néanmoins, prendre la place du 13 mai ne sera pas chose aisée puisque les éléments des Forces de l’ordre sont toujours présents en masse à Analakely. En plus, c’est une manifestation non autorisée et il est fort possible que les Forces feront usage de gaz lacrymogène ou d’autres armes pour disperser la foule. La question qui se pose est de savoir comment éviter un bain de sang face à cette situation ?