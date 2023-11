INCENDIE AU ROVA D’ ANTSAHADINTA – Un pan de l’histoire parti en fumée

La maison de Rabodozafimanjaka au Rova d’Antsahadinta a été réduite en cendres mercredi soir. L’origine du feu reste inconnue.

Il était aux alentours de 20 heures mercredi soir lorsque les gardiens du Rova d’Antsahadinta ont donné l’alerte. Le toit de la maison de Rabodozafimanjaka était en feu. De loin, les «fokonolona » des villages avoisinants ont aperçu les flammes et ont tout de suite compris ce qui s’était passé. Ce qu’ils ont toujours redouté est arrivé.

Massivement, ils se sont accourus pour aider à éteindre l’incendie. Ceux qui avaient de voitures ont amené de l’eau. La maison étant fait de bois enrobés de briques, le feu prenait de l’ampleur rapidement. Malheureusement, la maison n’a pas pu être sauvée mais ils ont pu éviter le pire en empêchant l’incendie de s’étendre et toucher d’autres locaux.

«J’ai vite enlevé le toit de notre maison qui jouxte celle qui était en feu pour éviter que l’incendie se propage », raconte le gardien des lieux qui affirme « n’avoir découvert le drame qu’avec le craquement des flammes ». «Le toit du musée a également commencé à brûler mais nous avons enlevé les échaumes qui était en feu et il a été sauvé», raconte un autre sauveteur. « Heureusement que nous avons croisé un camion-citerne rempli d’eau de la Jirama que nous avons détourné ici », raconte de son côté le député d’Atsimondrano, Andry Ratsivahiny, qui s’est également rendu sur les lieux. L’incendie a duré près de deux heures et le feu a été maîtrisé vers 22 heures.

Domaine privé

Selon les descendants de Rabodozafimanjaka qui sont arrivés sur place à 22 heures, tous les meubles d’époques qui étaient dans la maison étaient réduits en cendres. «Il y avait des buffets, un salon et beaucoup de photos souvenirs de notre famille accrochées au mur qui sont brûlés », témoigne Céline Ranjakavololona, petite fille de Rabodozafimanjaka. La maison de Rabodozafimanjaka faisait partie du Rova mais était toujours occupée et utilisée par ses descendants. C’était donc un domaine privé qui ne fait pas partie du musée et que les visiteurs pouvaient seulement observer de l’extérieur.

«Aujourd’hui, même si la maison n’est plus là, le musée et les autres patrimoines qui se trouvent dans le Rova peuvent encore être visités », précise Céline Ranjakavololona.

Pour l’heure, aucune piste n’est privilégiée par la gendarmerie concernant l’origine du feu. « Nous sommes au cœur de l’enquête. Jusqu’ici, il n’y a rien de suspect », affirme la gendarmerie nationale.

La nuit de l’incendie en images

Histoire d’Antsahadinta

Le Rovan’Antsahadinta est situé à environ vingt kilomètres au Sud-ouest d’Antananarivo et a été fondé en 1725 par le prince Andriamangarira. Il fait partie des douze collines sacrées de l’Imerina et abrite des tombeaux royaux, ainsi qu’un palais en bois datant de 1860. Andriamangarira, également connu sous le nom d’Andriamasinavalona, a été le premier roi d’Antsahadinta de 1725 à 1775, et il a été suivi par son fils Andriambolamena.

L’arrivée de Rabodozafimanjaka

Pendant le règne d’Andrianampoinimerina, il a déplacé sa femme, Rabodozafimanjaka, originaire d’Alasora, à Antsahadinta, où elle a régné. Historiquement, Andrianampoinimerina avait l’ambition d’agrandir son royaume en remportant un conflit contre le roi d’Antsahadinta. Pour célébrer son succès, il a placé l’une de ses épouses pour régner sur ce territoire. Dans le Rova, on peut trouver le tombeau de la reine Rabodozafimanjaka, de son frère Ratsimisotry, du tombeau de Ratsimihara d’Ambatondrazaka, d’Andrianamboatsimarofy, la reine d’Antananarivo, ainsi que la maison de Razafimanjaka, descendant de Rabodozafimanjaka.

Les femmes du Roi et les douze collines sacrées

Pendant le règne d’Andrianampoinimerina de 1787 à 1810, il a réparti ses douze femmes dans les douze collines sacrées, chacune ayant son propre territoire. À Ambohimanga, sa femme était Rabodonimerina, à Ilafy, il y avait Ramiangaly, à Ambohidratrimo, sa femme était Rambolamasoandro. À Namehana, il régnait aux côtés de Ramisa, et à Kaloy, sa femme était Razafitrimo. À Alasora, il avait pour épouse Ramanantenasoa, et à Ambohijoky, il était avec Rafotsirabodo. À Analamanga, Manjakamiadana, Ravaonimerina était sa femme, à Imerimanjaka, il y avait Rasamoina, et à Antsahadinta, sa femme était Rabodozafimanjaka. A Iharanandriana il y avait sa femme Ranoro, et à Ambohidrabiby, il était avec Rasendrasoa.

Recueillis par Mahefa Rakotomalala et

Nicole Rafalimananjara