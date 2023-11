IHOSY – Un boucher meurt décapité

Le corps sans tête d’un boucher de la ville d’Ihosy a été retrouvé jeté dans un canal. Les informations sur ses bourreaux sont encore insuffisantes.

Une scène à fendre le cœur. Une découverte macabre a suscité l’émoi hier à Ihosy. En début de matinée, le corps sans tête d’un boucher a été retrouvé à Antanameka. La victime a été décapitée et ses bourreaux ont emporté sa tête avec eux. Lorsque le corps a été retrouvé, les autorités ainsi que les badauds venus sur les lieux ont passé au peigne fin les environs, mais en vain. Le mystère reste entier quant à ce qui est advenu de la tête du défunt. Le mobile du crime n’est pas encore déterminé. Des policiers du commissariat d’Ihosy se sont dépêchés sur place pour faire le constat et faire la lumière sur ce qui est arrivé, mais l’issue semble jusqu’à maintenant opaque.

Le crime a été perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi. Hier, à l’aube, le corps inerte de la victime a été retrouvé gisant dans un canal. Sa tête a été arrachée à l’arme blanche ou autres objets coupants. Les traces de sang encore visibles sur les lieux montrent encore la barbarie de l’acte commis.

Élimination physique

Aucune arrestation n’a été signalée jusqu’à hier soir. Pour l’heure, les indices susceptibles de permettre de remonter de fil en aiguille jusqu’aux tueurs sont encore insuffisants.

La thèse évoquée est, par ailleurs, divisée entre règlement de compte et vol. Des personnes de l’entourage du défunt estiment qu’il serait fort possible qu’il ait été délesté de l’argent et des objets de valeur en sa possession. Par ailleurs, il ne serait pas à exclure que les auteurs le connaissent, d’où l’élimination physique pour écarter toute possibilité de dénonciation. Les proches du défunt ont récupéré la dépouille en attendant que la police parvienne à tirer au clair ce qui se trouve derrière ce crime sanglant. C’est un homme décapité à moitié dénudé qu’ils ont ramené pour les funérailles.