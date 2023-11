EXPERTS-COMPTABLES – Incontournables pour le développement des entreprises

Les experts-comptables sont des agents devenus de plus en plus indispensables pour conseiller les entreprises dans un contexte où celles-ci commencent à foisonner.

Beaucoup d’entreprises ne passent pas encore par la case « expert-comptable », pire, des personnes qui n’ont pas le blason de la profession usurpent le titre de ces spécialistes des chiffres. C’est un des constats qui ressortent de la première journée des métiers comptables, qui s’est tenu hier au Canal Olympia Andohatapenaka. Actuellement, la législation et les juridictions en vigueur permettent de définir les fonctions de cet agent des comptes dans le cadre du développement des entreprises. Pour Andriamisa Ravelomanana, président de l’Ordre des experts-comptables et financiers de Madagascar, « l’expert-comptable est un conseiller en gestion financière pour les entreprises. Il apporte son expertise dans les entreprises en matière financière, juridique mais aussi en termes de vérification et de conseil sur une prise de décision. Il est donc un partenaire essentiel aux entreprises de toutes tailles par rapport à cela ».

Cependant, ce métier est en proie à différents types d’usurpations, notamment vis-à-vis de l’exercice de cette fonction. Un des exemples flagrants qui attestent ce fait est l’augmentation d’états financiers qui sont validés par des personnes qui ne disposent même pas des prérogatives de l’expert-comptable.

Cursus rigoureux

À en croire Landy Mbolatiana Ramanantenasoa, ministre de la Justice, des mesures seront prises à l’encontre de ces usurpateurs, mais aussi en guise de prévention, contre de tels cas de figure. « Le métier d’expert-comptable est incontournable pour les entreprises, mais aussi pour la Justice, qui peut avoir recours à des expertises de la part de ces agents. C’est pour cela que les autorités, ainsi que l’Oecfm ont mis en place un comité afin de réguler cette fonction, mais aussi prévenir l’existence d’usurpation de fonction par rapport à ce domaine. Effectivement, c’est injuste que des gens qui n’ont pas les qualités requises pour devenir un expert-comptable puissent vendre leurs services aux entreprises et au plus offrant », confie-t-elle. Pour devenir expert-comptable, en effet, force est de constater qu’il n’y a pas quatre chemins. Huit années d’études sont nécessaires. Cinq années de formations théoriques plus trois ans de stage dans un cabinet d’expert-comptable, avec à la clé un concours d’entrée puis une prestation de serment devant la Cour d’appel.

Un cursus à l’image de l’ordre, stricts et rigoureux quant à ceux qui l’intègrent. « Nous avons plus d’une centaine d’experts-comptables à Madagascar et chaque année, il en ressort plus d’une dizaine, ce qui fait que les professionnels des comptes peuvent parfaitement répondre à la demande des entreprises en collaborant et en élargissant leur réseau », estime le président de l’Oecfm. La journée d’hier a été l’occasion pour l’Ordre des Experts-Comptables de faire connaître ce métier, surtout à la jeunesse, mais aussi d’inciter les entreprises de toutes envergures à avoir recours aux services d’un professionnel mandaté par l’Ordre lui-même. Un moyen de contribuer efficacement au développement des entreprises.