CAMPAGNE ÉLECTORALE – Andry Rajoelina poursuit sur sa lancée

Le candidat numéro trois a visité trois districts pour le compte de sa campagne électorale, hier. Lalangina, Isandra et Ambalavao ont été les foyers de sa propagande.

Le TGV roule à plein régime ! La campagne électorale du candidat numéro trois, Andry Rajoelina, a atteint sa vitesse de croisière avec plusieurs districts visités en une journée. Pour hier, il a continué de sillonner la province de Fianarantsoa avec des descentes dans plusieurs districts des régions Amoron’i Mania et Haute Matsiatra. Lalangina, Isandra, Ambalavao et des localités autres que les chefs-lieux de district. Le patron du «Tanora malagasy vonona» a réitéré la multitude d’infrastructures construites par son régime lors de son premier quinquennat dans ses discours.

À Isandra, il a mis un point d’honneur à rappeler la lutte contre l’insécurité qui, certes, est toujours en cours, mais des résultats probants sont, néanmoins, à constater. La population locale lui en est reconnaissante puisque, maintenant, il est possible de travailler sans se soucier tout le temps de ses biens, surtout des zébus qui sont les proies des «dahalo».

Il a reçu la bénédiction des anciens de Lalangina avec le chapeau et la canne pour marquer son attachement au district. Pour l’association des femmes de Lalangina, le candidat numéro trois aura 95% des votes contre seulement 5% pour ses adversaires. Andry Rajoelina a déclaré dans son discours qu’il est conscient de l’amour que lui porte le peuple de Lalangina. «Ce district a été longtemps oublié, mais moi, je l’aime, je ne peux pas l’oublier et mon obligation est son développement», soutient-il. «C’est pour cela qu’il y a des jaloux vu qu’il y a deux ministres qui viennent de ce district», poursuit-il.

À grande vitesse

Noir de monde. C’était le cas lors des rassemblements dans les trois districts, hier. Selon lui, c’est une marque de l’amour que le peuple lui porte et c’est réciproque. Malgré la complexité de la conjoncture politique actuelle, Andry Rajoelina lance des discours confiants et ses partisans sont tout aussi confiants en criant souvent entre les allocutions de leur guide : «Le premier tour suffit», pour dire que la victoire ne va pas passer par un second tour. Pour la journée d’aujourd’hui, Andry Rajoelina se rend à Ambovombe et Tsihombe pour la poursuite de sa campagne électorale. Campagne qui avance à grande vitesse et c’est le moins que l’on puisse dire avec sa tournée qui ne s’arrête quasiment jamais.

Andry Rajoelina est attendu dans la capitale en fin de semaine et un grand rassemblement public est en ligne de mire. La journée de demain risque donc d’être sous tension dans la capitale puisque Andry Rajoelina projette de tenir un grand carnaval partant d’Antsahabe, en passant par Antanimena pour aller jusqu’à Mahamasina au stade Barea. En parallèle, le collectif des candidats essaiera de prendre la place du 13 mai.