ART DE LA PYROGRAVURE – A.S. Andry hérite du talent de son père Rado

A.S. Andry, l’aîné de Georges Andriamanantena, est renommé tant au niveau national qu’international pour son expertise en pyrogravure sur bois. Cet art constitue un héritage précieux transmis par son père.

Depuis 1990, Solofo Andry Andriamanantena, plus connu sous le nom de A.S. Andry, 70 ans, s’est focalisé dans l’art de la pyrogravure sur bois. Cet artiste talentueux a hérité de cette passion de son père, Georges Andriamanantena dit Rado. La pyrogravure est une technique consistant à dessiner en creusant la surface du bois avec un outil chauffé. L’ancêtre d’A.S. Andry, Andriandranando, était l’un des artistes qui ont contribué à la construction du palais royal de Manjakamiadana.

« Au début, c’était juste une passion, car depuis mon enfance, j’ai toujours été passionné par le dessin. Mon père était un artiste polyvalent, maîtrisant le dessin, la pyrogravure, et bien d’autres formes d’art. Cependant, c’est la pyrogravure qui m’a attiré le plus. En l’absence de mon père à la maison, je volais discrètement ses matériaux d’artiste et j’apprenais par moi-même. J’étais un autodidacte qui perfectionnait son art en secret », confie-t-il. En 2000, A.S. Andry a franchi le pas pour faire de sa passion sa carrière.

Son père lui a donné sa bénédiction pour se consacrer pleinement à cet art. Depuis, il n’a jamais regardé en arrière.

Passionné de l’histoire

L’art d’A.S. Andry se distingue par sa profonde connexion à l’histoire de Madagascar et à ses précieuses ressources naturelles. L’une de ses œuvres les plus marquantes est une représentation du palais Manjakamiadana, un édifice majestueux de cinq étages. Cette création est, pour lui, bien plus qu’un simple objet artistique ; elle raconte l’histoire riche de la capitale et ce qui fait la singularité de la nation au sein du continent africain.

« La vision du Rova en feu m’a profondément attristé, mais heureusement, j’ai cette œuvre qui demeure un précieux souvenir pour moi », révèle-t-il. Les œuvres d’A.S. Andry transcendent les frontières et s’adressent à un public diversifié. Elles captivent aussi bien les étrangers que les Malgaches, car elles incarnent des souvenirs et des histoires racontées à travers l’art sur bois. Son talent exceptionnel fait de lui un artiste recherché par tous ceux qui souhaitent immortaliser leurs souvenirs de manière unique et authentique.