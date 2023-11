ANTSIRANANA – Les thons font leur grand retour

Les thons sont revenus dans le Nord. La présence des bateaux thoniers au port d’Antsiranana justifie ce sacré phénomène de la ville.

Certes, la saison thonière débute habituellement au mois de janvier et se termine vers la fin du mois de mai, mais cette année le passage très limité des thons dans les eaux de l’océan Indien ou Mozambique est un peu tôt.

Jusqu’ici, cinq bateaux de pêche ont franchi le pas et ont déjà débarqué des tonnes de ces poissons, notamment les plus appréciés des Antsiranais, pour approvisionner l’usine franche PFOI ou Pêche et Froid de l’océan Indien.

Ainsi, l’arrivée d’un bateau thonier au port d’Antsiranana est une manne providentielle pour toutes les catégories de personnes. Elle crée, chaque après-midi ou chaque soirée, un rassemblement des gens de tout bord devant les grandes portes de la douane, allant des enfants en bas âge en passant par des femmes avec leurs paréos bien ceints à la taille et les hommes sûrs de leur supériorité.

Ce sont exactement des poissons hors normes et non commercialisés. Ils sont rejetés par les armateurs des bateaux et sont offerts aux dockers journaliers regroupés au sein de six associations différentes.

Monopolisation

Ces poissons non commercialisés ne doivent pas sortir du port sans un commun accord avec les dockers, la compagnie de manutention et le propriétaire du bateau pêcheur.

Depuis des années, ces dockers les vendaient à petit prix à la sortie pour être revendus au marché le lendemain. Toutefois, ce n’est plus le cas, car certains individus, membres des syndicats, monopolisent la distribution et la commercialisation de ces poissons. Une façon de travailler qui a suscité des désaccords entre les membres et d’autres associations. Il faudrait aussi signaler les conflits entre différents groupes syndicaux de marins qui font tout pour faire embaucher leurs «protégés» à bord des thoniers pour effectuer des travaux journaliers d’entretien et de réparation. À en croire les propos de certains membres, des gens profitent de l’occasion pour s’enrichir davantage d’une manière illicite.

« La saison thonière constitue une des activités principales de l’économie Antsiranaise. Autant il fait vivre des milliers de Malgaches à Antsiranana de par son prix à la portée des plus petites bourses, sa chair très prisée et sa valeur nutritive », affirme une mère de famille, habitant de Lazaret-sud.