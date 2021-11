Spectacle – L’humour au sel iodé de Gothlieb

Un rendez-vous dominical bien jovial avec le public du CCESCA Antanimena, les retrouvailles avec l’humoriste Gothlieb et ses invités amusent grands et petits.

L’HUMORISTE Gothlieb con­tinue de con­quérir le public sur les planches. L’artiste à multiples casquettes a su conserver sa verve. Chanteur pour le Tarika Johary, chroniqueur dans les médias, Gothlieb amuse à chacune de ses apparitions. Herinaivo Randriamasinoro de son vrai nom a pleinement satisfait le public du CCESCA Antanimena lundi par son humour inédit. Entre la moquerie, la satire et la caricature, il livre ainsi son spectacle intitulé « Vava latsaka tsisy S » en compagnie de quelques humoristes invités.

«Un spectacle bien assaisonné»

Salé mais pas trop, le spectacle que l’humoriste a concocté pour le public est fidèle à son registre. Critiques sociales et sujets liés à la famille qu’il revisite à sa manière, réjouissent la salle. On se rappellera de son analyse des jeunes d’aujourd’hui. « Rien qu’en regardant un enfant, on peut tout de suite savoir où, quand et comment il a été conçu. Rien que par une analyse de son facies, on peut déterminer si ses parents ont été dans un lit bien douillet au moment des faits ou bien dans les bois du côté de Vontovorona » disait-il, en amusant un public.

Entre un vibrant hommage pour Elie Kakou, mais également le Gad Elmaleh du début des années 2000, il nous délivre une prestation joviale et énergique. Il a partagé la scène avec le jeune Miranto Godar, dont l’humour se rapproche bien du sien et avec qui il procède à une drôle de joute oratoire. Le duo Etsetra, Riri et Aldini, fut aussi de la partie. Nul doute que les prochaines retrou­vailles avec son camarade humoriste Francis Turbo seront tout aussi joviales ce week-end.