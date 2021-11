Handball – Championnat de Madagascar : ASSM en épouvantail

Le championnat de Madagascar de hand-ball bat son plein actuellement à Mahajanga pour les seniors hommes et dames. Les belligérants entrent dans le deuxième tour actuellement après les matches marathon du premier tour. Huit équipes féminines et masculines abordent le deuxième tour appelé « tour principal ». Dans la poule X formée par Assm Analamanga, Asco Atsimo Andrefana, Hthb Atsinanana et Smi Analamanga, l’équipe de l’Asmm, de la ligue Anala­manga, championne en titre, part largement favorite.

L’équipe de l’Asco Atsimo Andrefana promet une résistance farouche parce qu’elle ne compte pas faire de la simple figuration dans cette joute nationale. Dans la Poule Y composée de Cosfa 1 Analamanga, Asrb de Boeny, Chbf de Matsiatra Ambony et Cosfa 2 Anala­manga, la lutte fratricide entre les deux clubs des militaires promet des étincelles. Côté dames, thbc Anala­manga, championne en titre de la dernière édition, semble hors de portée dans la poule X avec comme adversaires directes Ascaf Anala­manga, Asrb de Boeny et Acf Atsimo Andrefana.

Sur la bonne voie

Dans la poule Y, Hbc d’Ihorombe semble mieux armé par rapport à ses adversaires directs comme MySah d’Anala­manga, Hbc Analamanga et Jachbt de la haute Matsiatra. Côté résultats hommes, Assm écrase Smi sur le score de 32-12. Un match à sens uni­que où les joueurs d’Ampa­ribe ont étalé au grand public leurs maîtrises techniques. À l’allure où vont les choses, l’Assm est sur la bonne voie pour sa propre succession. Le duel entre les deux clubs de Cosfa était spectaculaire et a fait délirer l’assistance car les deux équipes ont répondu coup sur coup sans aucun calcul. Côté dames, thbc, la championne en titre, écrase Ascaf sur le score de 36-10 tandis que My-sah a battu Jachbt sur le score de 28-18. Ce jour, les 16 équipes entrent dans leur deuxième match de tour principal. Ces matches sont capitaux car ils déterminent les équipes qualifiées pour les quarts des finales de jeudi.