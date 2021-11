Foire économique « ANDRARANGY » – Relance du business pour les opérateurs

Les quatre jours ont été un réel renouement avec la relance pour la quasi-totalité des participants à la foire économique « Andrarangy » d’Atsimo Andrefana. La satisfaction a été clairement exprimée.

Une réussite. « Nous avons tout vendu. Que ce soit les articles que nous avons emmenés à la foire, ou ceux en stock à l’atelier » s’exprime Manantsoa, gérant de l’atelier « Toliara Handcraft », spécialiste en arts malgaches faits mains. Le stand a toujours été bondé de monde pendant les quatre jours de foire car les visiteurs étaient étonnés de constater l’originalité de l’art à base de joncs de mer.

Poufs, sets de table, bacs à linge, paniers, tapis ont été pris d’assaut. « Les acheteurs étaient variés. Des hôteliers, des restaurateurs, des mères de famille, des touristes. Certains disaient venir de Toa­masina et d’Antananarivo » poursuit Manantsoa, qui est un self-made man dans cette activité de tissage de joncs de mer. Il a tout appris sur internet et il a ensuite formé des artisans. L’activité permet de créer une petite chaîne de valeur car la matière première est à commander à Belalanda et à Manombo, des communes de la région Atsimo Andrefana . Les commandes ont tellement afflué durant la foire qu’il a décidé de recruter treize autres artisans en plus des sept qui travaillent déjà avec lui en ce moment pour rattraper la timide capacité de production.

Absents

« Je peux dire que c’est la meilleure affaire que j’ai pu réaliser depuis que je participe à des foires économiques. Les recettes ont dépassé les attentes», souligne-t-il. L’entreprise a été parmi celles en difficulté durant la pandémie.

Les autres exposants, soixante-dix en tout, ont obtenu des gains financiers et relationnels. Les visiteurs ont mieux appris sur les secteurs d’activité encore peu connus dans la région Atsimo Andrefana. Des entités issues du secteur public, des ONG, des spécialistes en restauration, en agroalimentaire, en spiruline, en arts malgaches, en effets vestimentaires, en matériaux de construction, en BTP, en organisation d’événements, des clubs de services. Le secteur des Mines en revanche a été le grand absent de cette foire. Seuls deux opérateurs en labradorite ont été aperçus au gymnase couvert de Toliara du 28 au 31 octobre dernier. Il n’y a pas eu de vendeur d’or ni de saphir, des richesses minières qui abondent pourtant dans la région.

Base Toliara était absent, car elle est encore suspendue de communication par les autorités malgaches. Le secteur du Tourisme attend de participer à un grand festival prévu en décembre. Toujours est-il que le succès de la foire ne concerne pas seulement le business des acteurs économiques mais aussi les idées innovantes des organisateurs, partenaires et sponsors. Une présence en temps réel sur les réseaux sociaux, des teeshirts pour les organisateurs, l’organisation de conférences, d’événements culturels durant cette foire des 23 régions à Toliara tels que le concours Miss Andrarangy ou encore le zumba et les chants de divers groupes locaux et une communication médiatique permanente. Un annuaire des opérateurs d’Atsimo Andrefana est en conception.