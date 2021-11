Cyclisme Tour de Maurice – Mohamed Houlder Fitahiantsoa en invité spécial

Houlder Fitahiantsoa, coureur malgache membre de l’équipe nationale depuis 2016 prendra part au tour de Maurice actuellement. La 40e édition du tour de Maurice, du 2 au 6 novembre, sera marquée par le retour des coureurs étrangers sur les routes mauriciennes. Si en 2020, le tour de l’île avait réuni uniquement les clubs locaux en raison de la crise sanitaire, pour cette année des équipes étrangères sont de la partie.

Le coureur malgache est présent sur le sol mauricien en tant qu’invité spécial et ce grâce à ses performances individuelles, grâce aux aides du ministère de la jeunesse et des sports et de la ligue régionale de cyclisme de Menabe. Déjà vainqueur du tour de Madagascar 2015, Médaillé de bronze du contre-la-montre par équipes aux Jeux des îles de l’océan Indien de 2019, son professionnalisme n’est plus à démontrer.

Il est dans le « Team OIPSC-ARLA DANO » composé de cinq coureurs (101- Ahmad Arissol, 102- Kersley Aza, 103-Mohamed Houlder, 104- Anthony Pothin, 105- Ashley Sumbhoolaul). Selon Mohamed Houlder Fitahian­- tsoa « Mon objectif serait de porter haut les couleurs malgaches sur la scène internationale. Je vais continuer à m’entrainer et j’espère que l’État malgache pourrait me proposer une suite de carrière honorable. C’est en effectuant un maximum de compétitions internationales comme c’est le cas actuellement que je pourrai m’améliorer davantage. Participer au tour de France est le rêve ultime de tous coureurs. Pour ce Tour de Maurice, j’essayerai de faire de mon mieux et prendre le meilleur classement possible » conclut-il.