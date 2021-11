Confinement à l’hôtel – Quatre hôtels retirés de la liste

Quatre hôtels ont été retirés de la liste de ceux autorisés à accueillir des voyageurs en quarantaine vers la fin de la semaine dernière. Selon une source d’information, les raisons de ce retrait étaient que certains ont libéré leurs clients sans attendre les cinq jours de confinement, ou encore les clients ont fait appel à un espace médical privé pour le deuxième test. «

Ces hôtels ont pris des engagements à héberger les passagers le temps de la mise en quarantaine. Il est clair que le non-respect de ces engagements va entraîner le retrait de l’autorisation », indique le Docteur Fidy Randriatsarafara, directeur de la médecine préventive au ministère de la Santé publique. En effet, les engagements signés font que chaque passager doit se confiner dans sa chambre d’hôtel et ne peut pas recevoir de visiteurs. Et enfin les responsables des hôtels ont l’obligation d’alerter les autorités si des passagers quittent leurs établissements avant l’obtention des résultats du test PCR. Pour les vols commerciaux, près de soixante-sept hôtels et deux mille deux cent quatre-vingt-dix chambres ont été disposés pour accueillir les passagers depuis le 23 octobre dernier.

Les délais de confinement doivent être suivis à la lettre. « Pour les vols régionaux, les passagers doivent respecter le délai de 24h à 48h et pour les vols long courriers, les passagers doivent attendre la cinquième journée de mise en quarantaine. A partir du 6 novembre, le délai de confinement est de 24 à 48H », enchaîne le responsable.