Célébration – Lola fédère du beau monde au palais des Sports

De ses débuts avec le groupe Rebika à sa carrière solo qui enflamme depuis la scène musicale nationale, Lola en a fait du chemin depuis ses débuts. Voici donc deux décennies maintenant que le chanteur, crooner et véritable bourreau des cœurs, conquiert en s’assurant une place de choix dans le milieu.

Si en septembre aux côtés de son fidèle ami Njakatiana, il a nous a déjà exposé les prémices de ce qui sera l’un des grands événements de sa carrière, il a quand même bien surpris ses inconditionnels hier après -midi en conquérant cette fois le palais des Sports et de la Culture Mahamasina.

Tête d’affiche d’un grand concert dans l’une des plus grandes scènes de la capitale donc, Lola n’a pas fait les choses à moitié et a donné le meil­leur de lui-même sur la scène pour le plus grand bonheur de ses fans. 20 ans de scène, il se devait de les célébrer comme il se doit, ainsi quand vers 15h le rideau se leva, c’est face à un public en liesse que le chanteur se redécouvre. Toujours aussi fringuant et charmeur, le sourire constamment aux lèvres, Lola convie ses fans à revisiter à ses côtés ces chansons qui ont forgé sa notoriété avec un zeste de nostalgie.

De même, le chanteur était également très bien entouré l’occasion avec une pléiade d’invités qui ont su surprendre le public par leur interprétation des chansons de Lola. Njakatiana, Dô Rajohnson, Farakely, Melky, Nate Tex, Stéphanie et Black Nadia n’ont pas démérité pour sublimer de leur présence cette célébration des 20 ans de carrière de Lola. « C’est aujourd’hui un grand moment d’émotion pour moi que d’être enfin en face de vous pour célébrer ce beau voyage musical que l’on a entamé ensemble il y a deux décennies » confie-t-il en assurant le show. De « Ny vehivavy » avec Njakatiana, de « Neny » avec Farakely ou encore « Anjara » avec le jeune Nate Tex, Lola a su envoûter le public du palais des Sports et de la Culture Mahamasina hier.