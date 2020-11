Musique – Le groupe « Miora Gabriëla et Karine » se découvre

Pétillant et resplendissant de jeunesse, c’est un charmant duo que l’on a eu le plaisir de découvrir sur la scène du Global Hub Network Antsahavola. Miora Gabriëla et Karine, deux jeunes chanteuses en herbe, prometteuses par leur talent partagent leur passion commune pour la musique. Accompagné de leurs musiciens et choristes, le duo s’affiche tel un groupe au grand complet, composé de près d’une dizaine de jeunes. Excellent dans le genre gospel, ils prêchent ensemble la fraternité et l’amour à travers des chansons comme « Fanatitra », « Ianao ihany », et « Safidiko ». Les titres sont disponibles en ligne. Le groupe brille aussi par sa maîtrise d’autres genres musicaux comme le funk, le jazz ou les mélodies du terroir qu’il conjugue à ses louanges. Le groupe rebaptisé pour l’occasion « Gabriëla, Karine & Bros » a convié les mélomanes à louer et à communier avec lui en musique, le temps d’un après-midi convivial.