Médecine de sport – Les effets recherchés et néfastes du dopage

Le sport et la science. Vingt-cinq participants suivent le « Cours national décentralisé en médecine du sport » initié par la commission médicale au sein du Comité olympique malgache (COM).

C’est un programme du Comité international olympique (CIO) subventionné par la solidarité olympique. Les cours s’étaleront du 2 au 4 novembre à Ankoron­drano. La première journée a été marquée par les exposés du directeur de cours, le docteur Radonirina Rakoto­manga sur le mouvement olympique et le contrôle antidopage, suivis par ceux du Dr Jimy Rakotoherison sur la liste des produits dopants et les effets néfastes de l’uti­lisation du dopage.

Les effets recherchés sont d’abord l’amélioration artificielle de performance, la modification artificielle des capacités physiques et morales, comment accroître la masse musculaire, augmenter la force, la puissance, l’endurance, la résistance, l’agres­sivité, la vitesse de récupération, diminuer la sensation de la douleur, la fatigue et le stress… Par contre, les effets néfastes sont les différents dangers pour la santé dont les blessures et déchirures musculaires, la possibilité d’un arrêt cardiaque, l’impuissance, les cancers … et même la mort subite.

Hauts responsables

«L’objectif d’une telle formation est la sensibilisation, l’éducation et la mise en application des règles afin d’éradiquer le dopage et la tricherie en sport outre la promotion de la santé des athlètes… et comment promouvoir le sport par la science», a souligné le président de la commission médicale au sein du COM, Jean Aimé Ravalison dans son allocution.

Le dopage se présente sous différentes formes entre autres la prise des substances interdites, le transfert sanguin et génétique, pendant et ou hors compétition. Les participants sont cette fois très variés. Quatre directeurs et chefs de service au sein du ministère de la Jeu­nesse et des sports y participent, ainsi que des kiné­sithérapeutes, les représentants des athlètes de haut niveau et dirigeants issue de différentes disciplines dont l’haltérophilie, le judo, le badminton, la natation, le triathlon, le handball, des professeurs d’EPS et des­journalistes sportifs.

Quatre intervenants et six membres de la commission médicale dispensent les cours. D’autres thèmes seront abordés ce mardi en l’occurrence le code médical, l’alimentation du sportif de haut niveau, la réhydratation, les équipes médicales d’intervention en compétition, le déplacement en haute altitude, la prise en charge d’un athlète gravement blessé, la prévention de la consommation d’alcool, …