Football – France : Des internationaux au « chômage »

De nombreux pensionnaires de la sélection malgache ne joueront plus jusqu’au 1er décembre, en raison d’une mesure de la FFF liée au reconfinement de la France.

Le reconfinement de la France impac­te énormément sur les Barea. D’un côté, la fermeture des frontières de l’Hexagone bloque les interna­tionaux. Si la reprise des éliminatoires de la CAN est maintenue pour la semaine prochaine, ils ne pourront pas rejoindre la sélection.

Mais pire encore, plusieurs pensionnaires de l’équi­pe nationale seront privés de compétition pendant une durée d’un mois. En fin de semaine dernière, la Fédé­ration Française de Football a annoncé l’arrêt des cham­pionnats dans certaines divisions, dont la National 2 où évolue de nombreux Barea.

« La FFF a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions de ligues, de districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu’au mardi 1er décembre », pouvait-on lire dans un communiqué de presse de la Fédération.

Quatre Barea sont directement concernés par cette mesure. Il s’agit du portier du FC Martigues, Melvin Adrien ; du milieu et de l’attaquant du FC Fleury 91, Zotsara Randriambololona et William Gros ; ainsi que de l’avant-centre du CS Sedan, Alexandre Ramalingom.

Présents lors des matches amicaux d’octobre, ces quatre sont également convoqués pour la double confron­tation avec les Éléphants de Côte d’Ivoire.

Deuxième vague

« Toutes les rencontres qui ne pourront se jouer durant cette période seront reportées à des dates ultérieures, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire… Le monde du football se doit de participer à l’effort collectif pour lutter contre la deuxième vague de cette épidémie », poursuit le communiqué. Le nouveau calendrier n’a pas encore été établi. La suspension des compétitions pourrait encore s’étendre sur une plus longue durée si la situation sanitaire empire.