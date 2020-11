Faux sujets du Bacc – Le tribunal acquitte quatre accusés

Un grand soulagement. Après avoir écopé d’un placement sous mandat de dépôt dans la maison centrale d’Antalaha pendant seize jours, quatre prévenus ont été déclarés non coupables. C’est le verdict prononcé par le tribunal de première instance locale, hier. Il s’agit d’un enseignant d’histoire-géographie et de trois candidats à l’examen du dernier baccalauréat.

L’audience a duré deux heures pendant lesquelles cinq témoins se sont présentés pour faire la lumière sur la véritable raison de la détention préventive de l’enseignant et ses élèves, selon les informations glanées. Une foule est venue les soutenir. Cette nouvelle qu’est l’arrêt de leur poursuite, a fait fondre en larmes leurs proches. Des élèves, parents et sur tout les familles les ont accueillis par des cris de joie.

Tous les quatre ont été interpellés, le 16 octobre, pour diffamation de l’administration du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et pour propagation de fausse nouvelle. Ils avaient divulgué dans leur compte facebook des faux sujets d’examen de baccalauréat, des matières malagasy, histoire- géographie, philosophie et mathématiques.