Diana – Les joyaux de la biodiversité mis à l’honneur

Renforcer la capacité des officiers et des officiers supérieurs de la police judiciaire, des journalistes et des gestionnaires des aires protégées de la région Diana. C’est ainsi qu’a débuté la Semaine des Lémuriens, afin que les participants maîtrisent l’application des lois et des textes relatifs à la protection de la faune et de la flore. L’atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet SOS Lemurs (Save Our Species), financé par l’Union internationale pour la conservation de la nature-Suisse (UICN). Celle-ci vise à responsabiliser les parties prenantes sur la protection des lémuriens, sur les délits, les crimes environnementaux, à appliquer la loi contre les infractions et à promouvoir les activités liées à la restauration des habitats des lémuriens. L’évènement a été initié par la région Diana , en collaboration avec le Consortium SOS Lemurs Alliance Voahary Gasy (AVG), GERP, Sage, Fanamby et MNP et en partenariat avec le ministère de la Justice et celui de l’Environnement .

Le projet intervient dans les aires protégées d’Andrafiamena-Andavakoera et de la Montagne des Français, et dans la réserve spéciale d’Analamerana, toutes situées dans le district d’Antsiranana-II. Durant deux jours de partage, les participants ont pu définir les espèces et les enjeux sur la protection des lémuriens, échanger entre eux pour une meilleure compréhension commune de leur protection et des procédures judiciaires en matière environnementale. Les discussions ont été houleuses par moments, mais ils ont pu partager leurs points de vue sur les textes et les procédures, tout en développant leur capacité à rédiger des procès-verbaux en matière environnementale. Le renforcement de la coopération entre les diverses institutions a été enfin sollicité. D’autres sujets comme la transaction, le transport et la mise en vente des produits saisis, le « Dina» et la loi « COAP » ont été aussi soulevés et débattus durant cette formation.

Pendant l’ouverture officielle de l’atelier, le secrétaire général de la région Diana, Taciano Rakotomanga, a souligné l’importance de la formation axée surtout sur la protection des lémuriens et de leurs habitats. Ces espèces sont, en effet, en danger critique dans le Nord. Pourtant, ils attirent beaucoup de touristes internationaux à Madagascar.

La date du 30 octobre n’est pas passé inaperçue , car l’AVG a donné un éclat particulier à ce vendredi dédié à la Journée nationale des Lémuriens. Elle a ainsi combiné cette célébration avec celle de son 10e anniversaire. Des manifestations ont été organisées dans la salle de fête de l’Alliance française d’Antsiranana.

Avec la collaboration de l’AF d’Antsiranana et la Plateforme des gestionnaires des aires protégées de Diana, les représentants de la classe de 6e d’écolesprivéesont concouru sur des questions se rapportant à l’environnement, dans la matinée. Dans l’après-midi, une conférence-débat publique sur les enjeux de la préservation des lémuriens a été organisée à l’amphithéâtre de l’AF pour clôturer l’évènement.