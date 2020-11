Communales – Cinq maires destitués par le Conseil d’État

Une décision amère pour les uns, mais victorieuse pour les autres. Le verdict du Conseil d’État sur les élections communales, du 27 novembre 2019 ont bousculé les résultats proclamés en janvier.

Dix mois après l’entrée en fonction des maires déclarés élus par les tribunaux administratifs, des changements de têtes sont inévitables dans certaines communes. De nouveaux maires sont ordonnés par la juridiction supérieure de prendre les commandes après la cassation du jugement sur les communales.

Un entretien téléphonique avec le commissaire général de la loi, près du Conseil d’État, Benjamin Rakotomandimby a permis de savoir qu’après le traitement des trois cent onze requêtes en cassation sur les communales, la juridiction a enregistré jusqu’ici la destitution de cinq maires et d’un conseiller municipal. Des fraudes sur les opérations de vote et des anomalies dans les bureaux de vote constituent les motifs majeurs de la décision des juges. Le verdict du Conseil d’État est définitif et insusceptible de recours.

Le rapport sur les résultats d’audience reste incomplet. Les juges devraient boucler, avant le 11 novembre, les dossiers restant. Le deadline est fixé par le texte pour établir la liste du collège électoral pour les sénatoriales. Le commissaire général de la loi entend publier ultérieurement un récapitulatif sur le contentieux électoral.