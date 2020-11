Boeny – L’Office du tourisme fermé jusqu’à nouvel ordre

Coup dur pour le tourisme de Mahajanga. L’Office du tourisme de Boeny est fermé depuis hier jusqu’à nouvel ordre. « L’Office régional du tourisme de Boeny ou ORTB subit de plein fouet l’impact de la crise sanitaire liée à la covid-19. Dernièrement, la réception d’une ordonnance remise par un huissier de justice, portant injonction de payer les loyers impayés évalués à 600 000 ariary par mois, a contraint les responsables à fermer l’Office. Privés de vignettes touristiques, principales ressources financières des Offices du tourisme, l’ORTB ne dispose plus d’une trésorerie pour fonctionner », déclare son président, Eric Razafimaitra.

Les six employés ne sont plus payés depuis trois mois. Les autres conséquences sont nombreuses, dont l’absence d’informations pour la future relance. L’ORTB est un soutien pour les opérateurs. Les communications seront désormais inexistantes, avec notamment la suspension de l’élaboration du Bon plan, alors que cinq mille destinataires le reçoivent par semaine. « Le financement ne suit plus, l’ORTB subit la crise de plein fouet ! D’autres bouleversements vont suivre, sans doute. Comment dans ce cas rester optimiste? À quand le début de la fin de la crise ? », déplore un opérateur touristique de Mahajanga.