Betioky-Sud – Des bâtiments scolaires construits par des jeunes

Vingt jeunes apprentis ont été formés à la construction de bâtiments. Avec le Bureau international du travail (BIT) et le ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, dans le cadre d’une formation professionnelle, ils ont suivi une formation de quatre mois. Le ministre Ernest Tsikel’Iankina a fait le déplacement à la sortie officielle de la promotion en début de semaine, et a souligné l’importance de la formation professionnelle pour une insertion et une réinsertion.

« Se former, travailler avec les ressources locales et savoir détecter les besoins de la localité, de la région et du pays », incite-t-il. Il a alors fait appel aux créativités des jeunes pour progresser en mieux vers l’entrepreneuriat, en prenant l’exemple du cactus que l’on peut transformer en produits cosmétiques et exporter.

La responsable du BIT venue sur place informe que les jeunes de Betioky-Sud ont travaillé en pratique à une cantine scolaire sur le chantier école de l’école primaire publique d’Antsakoamasy, avant de réaliser deux nouveaux bâtiments scolaires aux normes. Ils sont désormais en mesure d’en réaliser d’autres. Le projet de formation professionnelle avec le BIT concerne deux autres circonscriptions scolaires d’Atsimo-Andrefana, à savoir Bekily et Ampanihy et une à Beloha dans l’Androy.