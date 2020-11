Agression sexuelle – Une enfant violée décède

Un viol incestueux s’est produit à Antananarivo. La victime est décédée, dans la nuit du dimanche.

Tifania perd la vie, à 7 ans, après avoir souffert d’un viol répété et d’une crise convulsive. Elle a rendu son dernier souffle sur un lit du service de Pédiatrie du centre hospitalier universitaire (CHU) Joseph Raseta Befelatanana, dans la nuit du dimanche. « Son appareil génital a été détruit. Elle a attrapé des infections, elle a eu des écoulements vaginaux », indique un professionnel de santé du service où elle a été admise, depuis plus d’une semaine. Elle a été comateuse lors de son admission et restait inconsciente, pendant son hospitalisation.

Le résultat d’un scanner effectué sur la victime a montré une « masse tissulaire » sur son cerveau. « Cela provenait, à priori, d’une tumeur qui poussait dans son crâne», indique un spécialiste en chirurgie pédiatrique, en interprétant ce résultat. Tifania s’est plainte de maux de tête et de maux de ventre, depuis un mois. « Nous l’avons soignée chez un tradi-praticien, son état de santé se détériorait. Nous l’avons hospitalisée, ensuite », indique Santatriniaina Rakotondra­velo, le père de la défunte.

Flagrant délit

La famille soupçonne un cousin de la mère de Tifania, un adolescent de 16 ans, d’avoir commis cette agression sexuelle sur cette fillette. Le présumé violeur et la famille de Tifania vivent dans une même case, séparée par une bâche. La police l’a arrêté à Anosibe, le quartier où ils vivent, hier. Ce n’est pas la première fois que ce jeune homme aurait perpétré ce viol sur la fillette. « Il a été pris en flagrant délit, violé Tifania, il y a deux ans passé. Elle était âgée de 4 ans », indique un oncle de la victime. À l’épo­que, l’affaire n’a pas été traduite en justice. Les parents n’ont pas porté plainte, ils ont procédé à un arrangement. Cette fois-ci, le père ne veut pas laisser l’affaire sans suite. « Je vais me battre jusqu’à ce que l’auteur paie pour ses actes. Cette perte est très douloureuse », lance-t-il, la voix étranglée par l’émotion. Il semble très anéanti par la disparition de sa fille. Cette affaire de viol incestueux sera déférée au tribunal, ce jour.