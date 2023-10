TSIANISIHA-TOLIARA II – Quatre personnes meurent intoxiquées

Plotosus lineatus. C’est le nom scientifique du poisson responsable de l’intoxication mortelle de quatre personnes dans la commune rurale de Tsianisiha, district de Toliara II. C’est un poisson-chat de petite taille comme l’index, appelé communément « gogo » ou « losoloso » dans la localité. Selon les explications du ministère de la Pêche et de l’économie bleue, cette espèce de poisson est de nature toxique en permanence quelles que soient les saisons. Ceci, de par son épine dorsale qui contiendrait des éléments toxiques mortels. Les pêcheurs Vezo du littoral Nord de la région Atsimo-Andrefana ont l’habitude de ce genre de poisson et s’il leur arrive d’en consommer, ils enlèvent cette épine dorsale. Les Masikoro, une ethnie présente sur la terre intérieure où est située la commune rurale de Tsianisiha, ne connaîtraient pas tous les espèces de poisson pouvant entrainer une Intoxication par consommation d’animaux marins (ICAM).

Sensibilisation

Le week-end dernier, des poissons chats dangereux ont été vendus sur les étals de Tsianisiha, en provenance du littoral de Manombo Sud. Des familles en ont consommé et quatre personnes en ont perdu la vie dont un enfant de moins de 4 ans. Selon le rapport du médecin inspecteur de Toliara II, elles sont toutes décédées dans leur foyer. Le service de santé du district a sensibilisé les habitants de Tsianisiha à se rendre auprès du Centre de santé de base afin de se faire soigner. Onze personnes s’y sont rendues dimanche dernier. Après le signalement des décès, d’autres familles ont préféré emmener leurs malades à l’hôpital Be de Toliara. « Les sensibilisations et la communication sur les espèces de poissons et animaux marins toxiques sont à renforcer », reconnaît le ministère de la Pêche et de l’économie bleue, qui dit avoir procédé à des analyses des échantillons de « gogo » pris à Tsianisiha.