TOLIARA – Le nouvel archevêque intronisé

Les fidèles catholiques se sont rassemblés au stade Maître Kira, dimanche. Ils étaient très nombreux à avoir assisté à l’intronisation du nouvel archevêque de Toliara, Bombin Gustavo Espino qui remplace Fulgence Rabeony, archevêque de Toliara depuis 33 ans. Le nouvel archevêque a été accueilli avec les honneurs par les fidèles catholiques. Les autorités locales ont également honoré de leur présence la grande messe. Bombin Gustavo Espino, 63ans, a été l’évêque du diocèse de Maintirano depuis 2017 avant d’être nommé par le pape François pour assurer l’archidiocèse de Toliara, le plus grand à Madagascar, le 22 juillet dernier. Le nouvel archevêque, lors de la grande messe d’hier a remercié Monseigneur Fulgence Rabeony qu’il considère comme « un père » et le « père » de tous les chrétiens catholiques de Toliara. Celui-ci est d’ailleurs surnommé « Baba », père ou papa en langage local par les chrétiens catholiques de Toliara. Nombreux fidèles d’autres diocèses comme ceux de Maintirano et de Tsiroanomandidy étaient présents au grand stade d’Andaboly, dimanche. L’archevêque Bombin Gustavo Espino a été envoyé en tant que prêtre à Kiranomena, dans le diocèse de Tsiroanomandidy en 1987, il avait alors 26 ans. « J’y ai appris la langue malgache et c’était la première fois de ma vie que je mangeais des mangues et des goyaves », a-t-il souligné. Le nouvel archevêque recevra le « pallium», marquant sa qualité d’archevêque métropolitain à Rome en juillet 2024. Zygmunt Robaszkievicz, l’évêque de Mahajanga assurera en même temps l’administration apostolique du diocèse de Maintirano.