SÛRETÉ AÉRIENNE – Recrudescence des vols de bagages à Ivato

De plus en plus de passagers se plaignent sur les réseaux sociaux du vol de leurs effets placés dans leurs bagages. Pour les victimes, cette situation est devenue intenable.

Effractions et infractions. Depuis quelques temps, le signal de bagages volatilisés ou encore fouillés va crescendo, une situation préoccupante pour les usagers des vols domestiques ou encore de vols internationaux qui se déroulent à l’aéroport international d’Ivato. Erreurs de manutentions ou tout simplement une subtilisation de bagages, les interrogations et indignations fusent de partout, comme le cas d’un passager, pas plus tard que ce mois qui a vu ses effets disparaître, ne s’en rendant compte qu’une fois arrivé à la maison. « À peine arrivés, l’attente de nos valises a pris au moins quarante-cinq minutes avec un service qui se fait au compte-gouttes. Une fois arrivé à la maison, je déballe les valises, mes enfants défont également les leurs. Mon fils s’écrie, un carton contenant un matériel dans sa valise a été déchiqueté, on sent le vol ! Nos valises ont été ouvertes alors qu’il y avait des cadenas », clame cette personne. Des cas comme celui-ci, beaucoup s’en plaignent, et pas que depuis cette année. Des forums sur le net y consacrent même des pans entiers de discussions entre passagers ayant subi les mêmes choses, ils décrivent ces actions de « vols avec effraction, aussi bien à l’arrivée qu’au départ ».

Témoignages

Dans ces discussions sur internet, plusieurs usagers confirment les faits. « Il suffit de laisser un vieil ordinateur, téléphone portable ou des trucs électroniques dans vos bagages en soute (surtout ceux qui sont équipés d’une fermeture éclair), au départ d’Ivato pour constater leur disparitions à la réception de vos bagages à l’aéroport de votre destination », regrette un utilisateur dans un forum de discussion. Des cas qui ne datent pas d’hier donc si l’on se réfère à ces témoignages, loin d’être isolés. C’est en période avoisinant la fin de l’année, entre septembre et décembre que ces « disparitions suspectes » sévissent dans les aéroports internationaux. À en croire les explications fournies par des responsables de la sûreté aérienne, des suivis par les autorités compétentes sont effectués quand des cas similaires sont signalés. « Les victimes de ces vols peuvent engager des démarches judiciaires vis-à-vis des autorités de la gendarmerie et de la police nationale compétentes, pour notre part, nous assurons la surveillance et le suivi de tout le personnel relevant de notre compétence », confie ce responsable. En février dernier, des bagagistes de l’aéroport d’Ivato ont été placés en détention préventive à la maison centrale d’Antanimora pour « vol de bagages » et, fait frappant, c’est toujours le même cas de figure. La victime ne s’est aperçue de la disparition de ses biens qu’à l’arrivée à destination finale. À part cette affaire, aucune autre, similaire, avec des interpellations pour le même motif n’a été mentionnée dans les journaux. Nombre de personnes qui ont été victimes de ce type d’infraction craignent un dysfonctionnement dans le système lui-même.