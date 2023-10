SPECTACLE – Naël et César enflamment Toliara

Les jeunes chanteurs afrobeat du moment, Naël et César, ont partagé la scène du restaurant l’Étoile de mer de Toliara, le vendredi 29 septembre dernier. Malgré un retard de deux heures par rapport à ce qui a été annoncé, les fans, jeunes et moins jeunes, de Toliara, ont apprécié les deux chanteurs populaires, et n’ont pas laissé la colère et le mécontentement prendre place. La soirée spectacle a été prévue commencer à 21 heures, mais la scène a longtemps été occupé par des DJ avant que quelqu’un annonce enfin la montée en scène de Naël d’abord vers 23h15. Le chanteur, tendant plutôt vers la musique urbaine, a entonné de suite trois morceaux avant de saluer la foule avec « La famille » pour commencer. Ses tubes tels que « Fa nagnino », « Jarina », « Mampamangy », « Voady » ont été chantés par les spectateurs et surtout spectatrices. Les quelques quatre cent personnes du public ont eu droit à des tables vu que c’était en format cabaret-soirée-spectacle. Mais les tables n’ont pas servi longtemps car tous se ruaient au-devant de la scène pour contempler les chanteurs. L’euphorie a été marquée quand César, propulsé en 2021 par son tube « Tanteraky », a commencé avec sa chanson du moment « Zaza mila vola ». Le jeune chanteur Fort-dauphinois de 23 ans a essayé d’emballer le public entre deux morceaux mais ses animations étaient quelque peu « déplacées » en se focalisant notamment sur le public féminin. « Que celles qui ne sont pas mariées lèvent la main ou dansent avec moi » ou quand il a voulu remercier le public de Toliara en le qualifiant par des termes inappropriés. « On voit qu’il est dans la fleur de l’âge, il ne maîtrise pas encore tout de la scène et des arts scéniques », se chuchotent les spectateurs. Quoique l’ambiance ait été au rendez-vous de cette soirée qui a vu la présence du jet-set et de la crème de Toliara, outre le public jeune. Dommage seulement que tout a été orchestré sur play-back sauf pour la guitare solo de César. « Pour moi, la bonne musique est celle qui est jouée par des instruments et non par ordinateur. Les bons chanteurs et les vrais musiciens sont ceux qui arrivent à s’inspirer et mixer les deux », livre un noctambule, à cheval sur la musique.