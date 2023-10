RUGBY À VII – Un championnat national en gestation

Le rugby à VII est une discipline qui réussit bien aux joueurs malgaches. Mais après le constat d’échec qu’ils ont subi au dernier championnat d’Afrique de rugby à VII, les 16 et 17 septembre, à Harare au Zimbabwe, et qualificatif aux JO de Paris 2024, il est plus qu’urgent de suivre les tendances actuelles. Ainsi, il est recommandé de séparer le championnat national de rugby à XV, d’une part, et le championnat national de rugby à VII, d’autre part. Présent aux matchs des demi-finales du championnat de Madagascar appelé XXL Energy Top 20, dimanche au stade Makis Ando­hatapenaka, Marcel Rakoto- malala, président de la Fédération malgache de rugby affirme : « Malagasy Rugby concocte actuellement l’organisation d’un championnat national de rugby à VII, parce que c’est une obligation qu’il faut adopter pour offrir à nos joueurs plusieurs matchs afin qu’ils acquérissent des expériences ». La date exacte n’est pas encore fixée, mais Marcel Rakotomalala a déjà avancé qu’avec la potentialité malgache et la belle infrastructure qui existe, Madagascar a déjà sa place sur le continent africain. Ainsi, l’existence du championnat national de rugby à VII n’est qu’une bouffée d’oxygène pour la discipline. Toavina Rakotondrafaly, supporteur de l’équipe nationale de rugby à VII, donne son avis : « C’est une formule que Malagasy Rugby aurait dû adopter depuis plusieurs années car Madagascar doit séparer les joueurs de rugby à XV de ceux du rugby à VII. Du talent et des joueurs, nous en avons beaucoup, mais nous ne savons pas les exploiter à fond. Il n’est pas encore trop tard, mais il faut commencer maintenant. »